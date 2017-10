„UNPR reprezintă garantul stabilităţii României“

Gabriel Oprea:

„UNPR reprezintă garantul stabilității României“

Astăzi UNPR reprezintă garantul stabilității României, progresiștii au fost cei care au sprijinit România să nu intre în dezastru economic, iar măsurile luate de Guvernul Boc au fost măsuri juste, a declarat, la reuniunea organizațiilor Uniunii din județele Olteniei, președintele Uniunii Naționale pentru Progresul României (UNPR), Gabriel Oprea.„Astăzi UNPR reprezintă garantul stabilității României. Responsabilitate versus demagogie și populism. Noi suntem un partid serios, disciplinat, profesionist, un partid pentru care onoarea și patria sunt pe primul loc. Acesta este sistemul de valori care ne-a adus pe toți aici”, a adăugat Gabriel Oprea. În discursul său, Gabriel Oprea a arătat că UNPR a sprijinit România să nu intre în dezastru economic iar măsurile Guvernului Boc au fost nepopulare, dar juste. „România a avut norocul, șansa, că a avut în președintele Băsescu un om hotărât, un bărbat de stat, un patriot care și-a asumat criza dincolo de orice calcul politic și a sprijinit Guvernul să ia astfel de măsuri. Motoarele Europei iau măsuri de austeritate fără precedent. În România, azi, acum este stabilitate, suntem dați exemplu de modul în care am gestionat criza”, a mai afirmat Oprea. El a adăugat că UNPR se bazează pe doi piloni - interesul național și dialogul social și a subliniat că România este un stat național unitar. El a criticat Opoziția care a afirmat, în 2009, că țara nu este în criză, ci doar guvernul este inca-pabil și a subliniat că rolul acesteia este să critice Puterea, dar nu pe probleme de interes național. „Țipau că nu e nicio criză economică mondială, ci doar incapacitatea Guvernului. Râdeau și așteptau să ne prăbușim, România să intre în derapaj economic. Atunci ne-am strâns mai mulți parlamentari, ne-am dat mâna, am hotărât să sprijinim Guvernul. Este indubitabil, am sprijinit România să nu intre în dezastru economic”, a spus Oprea, care a adăugat că UNPR nu a cerut funcții politice, ci doar taxa pe marile averi și coșul de solidaritate. El a afirmat că UNPR și-a îndeplinit toate obiectivele, are filiale în fiecare județ, peste 250 de primari și peste 250.000 de membri de partid.