UNPR nu sprijină nicio moţiune de cenzură şi niciun demers de suspendare a preşedintelui

UNPR nu sprijină nicio moțiune de cenzură și niciun demers de suspendare a președintelui

Ştire online publicată Luni, 11 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele executiv al Uniunii Naționale pentru Progresul României (UNPR), Gabriel Oprea, a anunțat, sâmbătă, că partidul său nu va sprijini nicio moțiune de cenzură și niciun eventual demers de suspendare a președintelui Traian Băsescu, întrucât „România are nevoie de stabilitate”, notează Agerpres. „Noi am stabilit că sprijinim Guvernul, sprijinim România, atât eu, cât și cei doi președinți (n.r. - Marian Sârbu, președintele UNPR, și Cristian Diaconescu, președintele de onoare) am anunțat foarte clar că suntem parteneri reali ai coaliției. Avem nevoie în România de stabilitate, sprijinim Guvernul, nu sprijinim nicio moțiune de cenzură și nicio suspendare a președintelui. România are nevoie de stabilitate”, a subliniat Gabriel Oprea, citat de Agerpres.