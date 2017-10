UNPR-iştii îi cer lui Băsescu să le "elibereze" partidul. Marian Vasiliev, mazilit de la conducere

UNPR-iștii îi cer lui Băsescu să le "elibereze" partidul. Marian Vasiliev, mazilit de la conducere

Mazilirea lui a fost făcută chiar de foști parlamentari ai UNPR, surse din partid spunând că înlocuirea lui Vasiliev ar fi fost dorința expresă a generalului Gabriel Oprea, fondatorul partidului.Concret, la începutul lunii aprilie, UNPR s-a reunit și și-a ales o nouă conducere, președinte fiind desemnat fostul deputat Ion Răducanu. În acest context, Marian Vasiliev nu mai face parte din conducerea partidului. În schimb, la Constanța a rămas la comanda UNPR George Lipoveanu, care are și funcția de vicepreședinte la nivel național.„În tot județul Constanța sunt aproximativ 3.000 de membri UNPR. Niciun consilier nu a plecat din partid. În curând, vom reactiva toți membrii partidului, pentru că au fost într-un fel de hibernare. Din momentul în care Marian Vasiliev a preluat conducerea, el nu a mai făcut niciun fel de convocare în teritoriu. Dar, să fim serioși, ca să fii lider ai nevoie de o anumită forță, o forță pe care nu am văzut-o la el, dar am văzut-o la Ion Răducanu. Desigur, și Marian Vasiliev a avut meritul lui deoarece a atacat în instanță fuziunea, mie chiar îmi pare rău pentru el”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, George Lipoveanu.Totodată, el a explicat că zilele trecute, noul președinte UNPR, Ion Răducanu, i-a cerut lui Traian Băsescu, într-o scrisoare deschisă, ca în cadrul Colegiului Național al PMP să cântărească propunerea de a anula alianța PMP-UNPR.„Ne exprimăm convingerea, domnule președinte Traian Băsescu, că înțelepciunea și experiența dumneavoastră vor cântări în decizia Colegiului Național al PMP, în ceea ce privește propunerea noastră de a anula prin consens această alianță artificială”, se arată în scrisoarea deschisă transmisă lui Traian Băsescu.Potrivit lui Ion Răducanu, conferințele naționale ale UNPR din noiembrie 2016 și aprilie 2017 de la București, ale căror hotărâri au fost înscrise în Registrul Partidelor Politice, au denunțat Protocolul de fuziune prin absorbție.Președintele UNPR amintește că, în 20 iulie 2016, Congresul reunit al organelor supreme de decizie ale PMP și UNPR au adoptat Protocolul de fuziune prin absorbție, al cărui unic scop era constituirea unui partid puternic, capabil să câștige la alegerile din noiembrie 2016 cel puțin 50 de locuri de parlamentari.„Protocolul de fuziune negociat și semnat de președinții celor două partide avea la bază trei principii esențiale și obligatorii: paritate absolută, după numirea președinților organizațiilor județene și după stabilirea candidaților pentru alegerile parlamentare, prioritate pentru cei cu rezultate mai bune în alegerile locale, precum și întâietate în nominalizarea parlamentarilor pentru o nouă candidatură”, mai spune liderul UNPR.El mai arată că, la doar trei luni de la semnarea protocolului, înțelegerile inițiale au fost uitate, nerespectându-se niciun principiu al protocolului, iar în 23 octombrie 2016 s-a produs prima fisură a alianței prin retragerea unui număr important de membri UNPR din Colegiul Național și din colegiile județene, așa-zise structuri interimare PMP-UNPR.v v vÎn altă ordine de idei, în momentul de față, fuziunea PMP-UNPR este blocată în instanță chiar de Marian Vasiliev, cel care a contestat încă de la început acest proces de absorbție. Mai mult, fostul senator Vasiliev a luptat de cealaltă parte a baricadei militând pentru o apropiere de PSD prin intermediul căruia speră o viitoare afiliere la Internaționala Socialistă. De altfel, efortul său a și fost răsplătit. La începutul acestui an, după ce PSD a câștigat alegerile parlamentare, Vasiliev a fost numit, prin decizie a premierului Sorin Grindeanu, vicepreședinte la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al României din data de 16 ianuarie.Pe de altă parte, Vasiliev îi contestă și pe cei care l-au înlăturat de la conducerea UNPR nefiind nicio surpriză dacă acesta i-ar acționa în instanță pentru modul în care l-au îndepărtat din funcție.