UNPR-iştii constănţeni iau judeţul la pas

UNPR-iștii constănțeni iau județul la pas

Ca și celelalte partide, UNPR are planuri mari pentru 2011. Uniunea Națională pentru Progresul României dorește să-și îndrepte eforturile spre creșterea în sondaje atât la nivelul județean, cât și la ce național. Președintele UNPR Constanța, George Lipoveanu declară că în ceea ce privește activitatea locală a partidului „se va face tot posibilul ca până în perioada iunie-iulie să se acopere toată aria județeană”. Strategia pe care partidul o are în vedere implică plasarea în funcții importante a unor oameni „tineri și competenți”. În acest sens, Lipoveanu afirmă: „Vom încerca să acoperim tot județul până în lunile iunie-iulie când va avea loc școala de vară. Până atunci vrem să atingem 90%. Să nu credeți că ne îmbătăm cu apă rece, vrem să punem doar specialiști pentru a se ocupa de acest aspect, oameni tineri și competenți. Progresul României se poate face doar cu specialiști.” De asemenea, preșe-dintele filialei județene UNPR s-a declarat împotriva celor care se leagă de o anumită funcție pentru a avea beneficii materiale, chiar dacă au o vârstă înaintată și care nu lasă loc celor tineri pentru a se putea afirma. „Vă spun sincer că eu sunt o persoană realizată, copii mei sunt realizați, nu am nevoie de nimic, fac doar politica pe care o consider eu normală. Nu vreau să țin cu dinții de funcția mea, eu chiar am făcut un pas în spate și i-am lăsat pe cei tineri să se facă afirmați. În momentul în care voi observa că ideile partidului nu coincid cu valorile mele morale, voi ieși din politică. Anul acesta vom lăsa oamenii tineri în față pentru că sunt foarte bine pregătiți și au idei bune. Și-așa de ceva vreme parcă suntem urmăriți de un blestem, mergem tot cu frâna trasă.” „Eu personal m-aș duce și mâine în opoziție“ Întrebat ce părere are cu privire la Alianța formată și la noile strategii pe care partidele le-au dezvoltat pentru 2011, George Lipoveanu declară: „Noi suntem ai noștri, dacă am merge pe picioarele noastre cred că am fi mult mai credibili. Dacă vreți să vă spun o opinie personală, eu și mâine aș merge în opoziție dacă aș putea pentru că nu este corect ce se întâmplă la momentul actual în țară.”, a declarat Lipoveanu pentru „Cuget Liber“.