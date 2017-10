UNPR îşi reactivează filialele din ţară

UNPR își reactivează filialele din țară

Ştire online publicată Luni, 25 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Uniunea Națională pentru Progresul României (UNPR) ca și proiect politic lansat în urmă cu mulți ani va continua, au decis reprezentanții formațiunii politice în urma primului Comitet Național Executiv, care a avut loc în orașul Borșa, a declarat, ieri, secretarul general al partidului, Nuțu Fonta.„Comitetul Național Executiv al Uniunii Naționale pentru Progresul României (UNPR) s-a întrunit între 22-23 septembrie 2017 la Borșa, în județul Maramureș, în ședință statutară. Reprezentanții structurilor teritoriale au hotărât sa continue acest proiect politic început de mai bine de 7 ani, prin revitalizarea organizațiilor județene și printr-o schimbare radicală de ideologie, acțiune și de viziune. UNPR dorește să redevină un partid politic care să ofere stabilitate și predictibilitate pe scena politică din România, susținând traiectoria europeană și parteneriatele strategice cu SUA”, a afirmat Nuțu Fonta, citat de Agerpres.Acesta a susținut că atât la nivel național, cât și teritorial vor fi reactivate filiale și organizații care intenționează să asigure continuitatea UNPR.„Nu am dispărut ca și partid politic în urma fuziunii cu PMP, figurăm mai departe în Registrul Partidelor Politice din România, iar la nivel național o serie de foști președinți ai organizațiilor județene au preluat organizațiile și au început activitatea. Considerăm că UNPR are forța să se refacă, iar în țară există numeroși colegi care doresc să asigure continuitatea activității. De altfel, în urmă cu un an de zile, prin votul a 428 de delegați prezenți la Conferința Națională Extraordinară, s-a hotărât revocarea hotărârii Conferinței Naționale Extraordinare din 20 iulie 2016, prin care s-a decis fuziunea prin absorbție a UNPR de către PMP. BPN ne-a mandatat pe mine și pe fostul senator Marian Vasiliev cu împuternicirea de a solicita instanței respingerea fuziunii dintre cele două partide în urma încălcării flagrante a protocolului și înțelegerilor inițiale ale fuziunii”, a spus Nuțu Fonta.Secretarul general al UNPR a mai subliniat că în urma întâlnirii, Comitetul Național Executiv al UNPR a decis să aibă o nouă abordare politică la nivel național.