„UNPR este un partener de încredere în USL şi la guvernare”

partener de incredere ?

Un general de doi bani , identic cu Ontanu , alt general de mucava , lipsit de rusine si demnitate , ne crede prosti si usor de manipulat . UNPR reprezinta crema traseistilor politicianismului romanesc, o adunatura de starpituri cu ifose de personaje lipsite de demnitate , Gabriel Oprea reprezinta politicianistul muscă egal satisfacut ce trece din lada de gunoaie in gradina , atras de miere , si impiedecat pe drum de un scuipat cleios . In schimb , Oprea are umor si ne face sa ne tavalim de ras , desi e tragic , cand foloseste termeni inexistenti in partidele romanesti : credibil , onest , seiozitate, implicare , responsabilitate . Sa speram ca manifestatiile de strada care au loc acum in Romania sa fie inceputul sfarsitului pentru partidele care au dus Romania la dezastru .