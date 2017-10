Unităţile de învăţământ din Eforie, în atenţia primarului Robert Şerban

Unitățile de învățământ din Eforie, în atenția primarului Robert Șerban

Drept urmare, pe perioada verii, în toate unitățile de învățământ, atât din Eforie Nord cât și din Eforie Sud, acolo unde a fost cazul, au fost efectuate lucrări de reparații, modernizări și dotări. Toate școlile, grădinițele, liceul și creșa din Eforie au fost igienizate, iar în ultimele zile s-a intervenit la amenajarea spațiilor verzi. Astfel, au fost toaletați copacii și a fost tunsă iarba din curțile interioare, dar și din vecinătatea unităților de învățământ.În plus, primarul Robert Șerban spune că, încă de anul trecut, a văzut care sunt problemele cu care se confrunta Liceul Teoretic „Carmen Sylva” și necesitatea realizării unor investiții mai complexe și a promis că va aloca sumele necesare pentru lucrări.Prin implicarea cadrelor didactice, acest lucru s-a realizat imediat după începerea vacanței de vară, iar acum, în prag de nou an școlar, unitatea de învățământ are o „haină nouă”.În consecință, lucrările desfășurate în această vară la Liceul Teoretic „Carmen Sylva”, din Eforie Sud, au cuprins înlocuirea parchetului în 11 săli de clasă, secretariat, cancelarie și cabinet director, înlocuirea caloriferelor în șapte săli de clasă, înlocuirea pervazului din șase clase și de pe holurile școlii. De asemenea, s-au făcut lucrări de zugrăveli lavabile a tuturor sălilor de clasă și holurilor, s-au reparat 270 de bănci, sistemul de alimentare cu apă și al canalizării menajere aferente grupurilor sanitare ale elevilor a fost înlocuit, gresia și faianța din grupurile sanitare ale elevilor a fost schimbată. În plus, a fost amenajat un grup sanitar pentru elevii cu dizabilități.Tot în această vară, a fost dotat Laboratorul de Limbă și Comunicare cu 30 de bănci și 31 de scaune, toate noi, o catedră nouă, o tablă ceramică interactivă premium, generație 2017, și un videoproiector premium. Ca o noutate, consolele pentru învățarea limbilor străine (laborator lingvistic) pentru 15 elevi (o grupă) au fost dotate cu 15 laptopuri și un nou sistem fără cabluri de legătură pentru realizarea rețelei, consolele nefiind conectate între ele prin fire ci wireless, ceea ce, potrivit reprezentanților administrației publice locale, reprezintă o premieră în România.Pe de altă parte, la Grădinița cu orar normal „Albatros” a fost înlocuită centrala termică.În ceea ce privește paza unităților de învățământ, aceasta este parte integrată în planul de pază al orașului și este asigurată prin patrulare și monitorizare video de către Poliția locală, dar și prin servicii de pază și protecție asigurate de o firmă specializată, pe timpul desfășurării orelor de curs.