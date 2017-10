„Unii proprietari ai hotelurilor unde se votează ar fi controlaţi de primarul Radu Mazăre”

Traian Băsescu trage un semnal de alarmă:

„Unii proprietari ai hotelurilor unde se votează ar fi controlați de primarul Radu Mazăre”

Înființarea secțiilor de votare în anumite restaurante și hoteluri de pe litoral i-a pus pe gânduri pe democrat-liberali, de altfel, acesta fiind unul dintre motivele pentru care ei susțin că USL încearcă fraudarea referendumului. Vizavi de acest aspect, a reacționat și președintele suspendat Traian Băsescu. El a declarat că organizarea secțiilor de votare în restaurante și hoteluri pe litoral la referendumul din 29 iulie indică disprețul USL pentru respectarea votului, el adăugând că este inimaginabil că unii cetățeni ar putea vota în bikini. „Deci numai acest lucru arată disprețul chiar pentru respectul votului. Cum să mă duc într-un hotel, poate într-un hol, poate într-o baie? Oare unde ne organizează guvernul secțiile de votare, prin hotelurile din Mamaia? Cum o să venim la vot? Sub bikini băgăm buletinul, îl scoatem. Este absolut inimaginabil!”, a afirmat Traian Băsescu. De asemenea, el a spus că secțiile de votare organizate în hoteluri prezintă un risc legat de faptul că unii dintre proprietarii acestora ar fi controlați de primarul Constanței, Radu Mazăre. „În plus, hotelurile prezintă următorul risc: turiștii predau buletinele, CNP-ul este înregistrat la recepție. Mulți dintre proprietarii de hoteluri sunt sub controlul domnului Mazăre, spre exemplu la Mamaia. Asta ne arată că oricând lista de CNP-uri poate fi inserată pe o listă dintr-o astfel de secție de votare”, a argumentat Băsescu. El a subliniat că este ceva în neregulă cu schimbarea continuă a condițiilor de desfășurare a referendumului, iar concluzia analizei PDL privind faptul că nu poate garanta securitatea votului este posibilă. „Ceva este în neregulă cu schimbarea continuă a condițiilor de desfășurare a referendumului și PDL, pe toate analizele și pe informațiile dintre partide pe care le au din teritoriu, a ajuns la concluzia că există tentația majoră a USL să fraudeze referendumul, cu atât mai mult cu cât nu mai sunt de acord să se facă procese verbale separate pe listele suplimentare și pe listele standard din fiecare secție de votare; le pun de-a valma ca să nu se poată identifica votul multiplu. Ștampilele nu sunt stabilite prin hotărâre de guvern ca număr: câte ștampile trebuie să fie într-o secție de votare. Pot fi 50, pot fi 80, poate să plece cine cum vrea cu ele. Ștampilele nu indică secția de votare căreia îi aparțin. Vă fac și eu o ștampilă cu o radieră, scriu «Votat» și am ștampila la mine în buzunar”, a mai spus Băsescu. El a mai arătat că analiza PDL este că se pot frauda până la 10% din voturi prin neluarea măsurilor care era normal să fie luate, cum ar fi camerele de supraveghere video în secțiile de votare, așa cum a fost la ultimele alegeri prezidențiale. Unde pot vota turiștii Turiștii care se vor afla la malul mării în ziua referendumului vor putea să-și exprime opțiunea în anumite restaurante și hoteluri de pe litoral. În acest sens, Prefectura Constanța a dispus organizarea a 34 de secții de votare în mai multe puncte de la malul mării, după ce președintele PSD Constanța, Radu Mazăre, și președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, au solicitat Biroului Electoral Central înființarea a 100 de secții de votare pe litoralul românesc. Astfel, ținând cont de suplimentarea acestora, vor exista secții de votare la Universitatea „Ovidius”, Vila 26 din stațiunea Mamaia, restaurantele „Cleopatra”, „Aurora” și „Vatra” din Mamaia, dar și în hotelurile „Bavaria Blu”, „Flora”, „Mercur-Minerva”, „Savoy”, „Modern”, „Tomis”, „Parc”, „Victoria”, „Doina”, „Riviera”, „Ambasador”. Tot în Mamaia, se va putea vota la Aqua Magic, la Summerland, precum și la Cazino Mamaia-Sector Nord. În Mangalia, vor exista 39 de secții. Pe lângă cele amenajate în școli, turiștii vor putea vota la secțiile amenajate la Hotel „Callatis” - Sanatoriul Balnear, Club Spital Mangalia, restaurantul „Dunărea” (Saturn), restaurantul „Pelican” (Saturn), hotel „Vulturu” (Venus), hotel „Egreta” (Venus), restaurant „Topaz” (Cap Aurora), hotel „Delta” (Jupiter), SC Metexin SRL - Magazin nr. 104 (Jupiter), hotel „Dacia” (Neptun), hotel „Neptun” (Neptun), Blocul C3 (Olimp), hotel „Maramureș” (Olimp) și în incinta Fruvileg. Turiștii aflați în stațiunile Vama Veche sau 2 Mai au posibilitatea de a vota la școlile din Limanu, cele din 2 Mai, dar și la Școala Veche din Vama Veche. Nici cei aflați la malul mării în stațiunile Eforie Nord sau Sud nu vor fi privați de dreptul lor constituțional. Astfel, aceștia vor putea vota la referendum la restaurantul „Faleza” (Eforie Sud), hotel „Astoria” (Eforie Nord), sala de sport (Eforie Nord), hotel „Traian” (Eforie Nord), sediul Poliției Locale (Eforie Sud). La Năvodari, nu au fost locuri special amenajate prin restaurante, dar cei care nu sunt din localitate pot merge să voteze la orice locație din oraș unde există secții de votare.