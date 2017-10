Unii primari constănţeni au pitit banii în fondurile de rulment

Pe principiul „omul gospodar își face vara sanie și iarna car“

Unii primari constănțeni au pitit banii în fondurile de rulment

Guvernul a decis recent ca primăriile să returneze sumele defalcate din TVA alocate în 2008 și rămase necheltuite până la sfârșitul anului trecut. Ordonanța de Urgență 223, din 30 decembrie 2008, prevede ca reținerea sumelor din conturile primăriilor să se facă începând de astăzi. În prima săptămână din 2009, nici o autoritate locală nu a mai avut acces la bani. Ordonanța, care face parte din pachetul de măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, impuse de criza economică, îi nemulțumește pe unii edili, dar îi bucură pe alții. Printre cei care au gustat din această măsură, se numără și primarul orașului Cernavodă, Mariana Mircea. De la bun început, ea s-a declarat mulțumită de pasul făcut de către Guvern. „Este o idee bună. Este bine așa. Eu sunt convinsă că banii vor ajunge acolo unde trebuie. Și noi avem de restituit 100.000 lei pentru drumuri. Am primit acești bani târziu, la sfârșitul lui 2008, și nu am mai avut cum să îi folosim”, a declarat Mariana Mircea. De aceeași părere a fost și primarul din Castelu, Anghel Nicolae. „Guvernul a dat sute de milioane electorale. Sunt primării care încă mai au banii și altele care nu mai au nimic. Mi se pare o măsură foarte bună”, a precizat el. Și Gheorghe Cojocaru din Murfatlar susține aplicarea acestei ordonanțe. „Dacă nu au fost în stare să cheltuiască sumele primite, acum să plătească”, a punctat el. Nemulțumiții „Cine credeți că va fi de acord cu astfel de ordonanță?”, a pus problema, supărat, primarul din Mircea Vodă, Dumitru Dedu. „Nu sunt de acord cu această măsură. Îmi tai singur craca de sub picioare”, a explicat el. „Eu am cheltuit toți banii primiți. De fapt, am cheltuit peste suma primită, de 400.000 lei. Mă întreb, acum, care sunt primăriile care mai au bani rămași”, a mai adăugat Dedu. Aceeași întrebare l-a intrigat și pe primarul din Nicolae Bălcescu, Viorel Bălan. „Care sunt primăriile care mai au bani?”, a încercat el să definească situația. Potrivit afirmațiilor sale, toți banii primiți în 2008 au fost cheltuiți. Bălan a deplâns, la rândul său, condițiile dificile cu care se confruntă administrațiile locale, punând în evidență nevoia de bani pentru derularea proiectelor la nivel local. Gheorghe Murat, șeful administrației locale din Topalu, susține că va respecta legea. „Am primit 400.000 lei și nu mai am bani de restituit, dar, fie bine, fie rău, legea trebuie respectată”, a spus el. Artificii salvatoare În favoarea concretizării ordonanței de urgență, s-a arătat și Cristian Cârjaliu, primarul din Agigea. El a arătat că primarul trebuie să fie un bun manager, să știe să gestioneze banii pe care îi primește. „Dacă nu e un bun manager, atunci să plece”, a spus răspicat el. Cârjaliu a reușit să scape de efectele negative ale ordonanței, asigurându-se, pe parcursul mandatului său, că are sume consistente în fondul de rulment. Potrivit lui, pe fondul de rulment, există în prezent aproximativ 7.600.000 lei, bani care nu vor fi restituiți bugetului național. Cu bani din 2008 a rămas și Primăria Independența, și nici ea nu îi va returna. Și asta ca urmare a faptului că, potrivit primarului Cristea Gâscan, banii au fost transferați, de asemenea, la fondul de rulment. Primarul din Independența a declarat că dacă nu apela la acest artificiu, acum nu ar fi avut nici bani de salarii. În condițiile actuale, primarul din Independența susține că dispune inclusiv de banii necesari demarării unor proiecte și efectuării unor studii de fezabilitate, toate în valoare de aproximativ 130.000 lei. Deocamdată proiectele sunt tot la stadiul scriptic, din luna martie ele urmând a fi puse în practică efectiv. Spre deosebire de alți ani, Primăria Independența nu se mai poate lăuda în 2008 cu proiecte europene. Acesta este și motivul pentru care, potrivit primarului Cristea Gâscan, administrația locală a realizat 65% din veniturile propuse. Trăgând linie, primarul a declarat că în 2008 localitatea a avut venituri de 6.500.000 lei, cu 10% mai mult decât cheltuielile, în condițiile în care comuna Independența a primit, la începutul anului, ceva mai mult de 3.000.000 lei.