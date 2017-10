„Unii pesedişti sunt mâhniţi că nu sunt singuri la guvernare“

2

SECURITATEA SI DOTTORE OLTEANU- ANR

PSD03Oct 2012 ZICETI CA OLTEANU NU E ANGRENAT POLITIC ? PAI CUM L-AU PUS PSD-ISTII IN FUNCTIE ? HAIDETI, CA E LATA ! E PSD-IST PANA IN MADUVA OASELOR. SI SECURIST . Si foarte razbunator - are de platit polite de cand lucra in ANR. Au trimis omul perfect pentru aceste mizerii. PNL nu e in stare sa se impuna. Cu un ministru PNL, lasi sa te conduca un secretar de stat PSD ? 10. ANeRe ANeRe, rau ai mai ajuns Bre de la Demolition Man (09:51:07 04 Octombrie 2012) Tare frate! Genial! Nu pot sa cred! BOMBA BOMBELOR! SUNT RAVASIT TOTAL! VA BATETI JOC DE MUNCA OAMENILOR DIN UNITATEA ASTA. O SA FACETI DIN INSTITUTIE VARZA. Cred ma masina de serviciu a noului director general va fi o mtocicleta Harley Davidson, iar uniforma de serviciu un costum din piele cu tresele prinse in tinte. 9. ANR si APC - aceeasi mizerie - aceeasi constructie - aceeasi ambitie de la White Tiger (12:25:29 03 Octombrie 2012) Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, d-l Preda Valentin, face jocurile atat in cadrul ANR cat si APC. Are de platit niste polite, ca doar din sistemul ANR provine! Chestia cu economiile pe deplasari, ambasade, suedezi, contribuabili, este praf in ochi. Din contra, de acum incolo cheltuielile vor fi mult mai mari. D-l director Olteanu executa niste ordine, ce este asa de complicat de inteles? Ca sa scape de anumite persoane, trebuie sa mute sedii si servicii, asa barbati sunt unii. Si lucrurile nu se vor opri aici. Ganditi-va ca Preda Valentin a ajuns secretar de stat ca urmare a prieteniei cu primarul Radu Mazare, care la randu-i este prieten cu Victor Ponta. Pepiniera PSD este puternica. PNL-ul nu prea are putere. De-aia d-l Matei Constantin a batut in retragere. Atat la ANR cat si la APC jocurile sunt facute de primarul Mazare prin via Bucuresti. Iar ca acoperire vin cu explicatii gen celor din articol. Ridicol. Chiar daca d-l Olteanu nu este angrenat politic, este evident cui face jocurile. PNL-ul trebuie sa-si impuna omul la ANR. Poate ii mai scade din orgolii d-lui Preda Valentin. Vom vedea. 15. ,vai de la relu (14:05:54 03 Octombrie 2012) cel mai bine examenele sa se sustina la sibiu ca-i in centru tarii...!!! 16. De ce strica un lucru care merge? de la Bogdan (18:28:34 03 Octombrie 2012) Am dat examen de brevet de 2 ori si nu era in comisie nici un examinator din afara Constantei. De unde naiba scot minciunile astea??? Nu era mai simplu sa mareasca taxa de examinare? Cum pot imbecilii astia care nu au navigat nici macar o secunda sa isi bata joc de noi? CUM NAIBA AJUNG TOATE GUNOAIELE ASTEA SA DECIDA SOARTA NOASTRA A CELOR CARE CHIAR NE CASTIGAM EXISTENTA MUNCIND????? 17. bataie de joc a usl-uli...ca de obicei de la dalin33s (17:54:59 21 Noiembrie 2012) Cum puteti domnule olteanu sa mintiti in halul asta?????Cum puteti sa spuneti ca navigatorii au cerut sa se mute o parte anr la bucuresti??Cea mai mare parte a lor cca 90% sunt din cta ce motice au avut sa ceara sa dea examenele in buc ,doar de dragul de a vedea capitala???Din cauza asta psd si pnl nu mai prind guvernarea pentru ca fac numai tampenii .Sper ca din 9 decembrie sa faceti opozitie pana va lasati de politica.TEMBELILOR 18. dalin33s de la s (17:57:35 21 Noiembrie 2012) Ce mai urmeaza pnl-istilor sa faceti ,mutati ceronav la satu-mare ca sa avem unde sa mergem pentru examenele imo si apoi dati un ordin sa se mute si portul constanta in bucuresti.SA VA FIE RUSINE si succes in opozitie din 9 dec impreuna cu mai-marele vostru adormit crin antonescu. 10. ce inteligent de la .... (06:24:19 03 Octombrie 2012) bine ca n-au mutat si marea la Buc. sa-l faca oras port..... Nu s-a gandit nimeni ca daca esti marinar esti in general constantean, asa ca pt examene stai zile intregi in Buc. cine deconteaza cazarea?? 11. praf de la Cristian (09:14:06 03 Octombrie 2012) CE SA GANDEASCA EI, AU DOAR INTERESELE LOR SI ATAT, NU II INTERESEAZA DE MARINARI, BANII SA VINA MAI MULTI 12. haha de la eu (09:24:48 03 Octombrie 2012) LA CEREREA NAVIGATORILOR? CUM PUTETI SPUNE ASA CEVA , CARE NAVIGATORI ? Mai mult de 80% sunt constanteni , E TOTUL POLITIC FRATILOR RUUUUUSSSIIIINNNEEEEEEEEEE sunt interese mari si apropo economia cine o face ? NOI SAU STATUL ?VAI MAMA VOASTRA 13. o parte anr de la anonim (09:56:02 03 Octombrie 2012) care navigatori?faceti tot posibilul ca sa nu mai fiti alesi!nu va ganditi si la bietii marinari ca de unde sa mai platesca examenele ,statul la hotel si alte cheltuieli,va ginditi doar la banii dumneavostra.ar fi mai bine daca la alegeri sa nu va mai voteaza alegatorii usl.s-ar putea ca daca d-l basescu promite din nou mutarea anr-ului la constanta ,toti constantenii sa-l aleaga din nou.de cind a-ti venit la guvernare faceti lucrurile cu susul in jos.decit sa dea examen in romania ,ofiterii maritimi ar da mai bine examenele in strainatate ca ar fi in cistig.HALAL CONDUCERE A ALIANTEI,NE-ATI LAST UN GUST AMAR! 14. :( de la :( (11:37:28 03 Octombrie 2012) Ce motive economice?.. ca e 500 sau 1000 de euro inscrierea la examen pentru nivel managerial... ce abrambureala.. 15. a de la b (12:58:03 03 Octombrie 2012) SE VEDE DE LA DISTANTA CA S-AU MUTAT SPAGILE LA BUCURESTI.Nu puteau mizerabilii de la Bucuresti sa lase un cascaval sa le scape asa usor.Daca aia din comisie erau din Bucuresti de ce nu s-au mutat definitiv in Constanta daca vor loc de munca.De unde "grija" asta din partea alor de sus ca faceau astia naveta. 16. Mazare va deschide noul Sezon 2013 de plaja in lacul Tei din capitala de la Caragiale (13:03:24 03 Octombrie 2012) Bai bou de primar muta si Mamaia la Bucuresti.Sa nu mai cheltuie Bucurestenii banii pe drum. Hai sictir cu navetele voastre. 11. ANERE ANERE, RAU AI MAI AJUNS BRE 12. de la provinciabilul (16:34:40 04 Octombrie 2012) Daca se vrea ingroparea totala a ANR-ului…. Adevarul este ca cei marunti si neinsemnati, in afara faptului ca sufera de un complex de inferioritate bine dezvoltat, mai vor si functiile altora. 13. M-am saturat Sagau?! You mean "Spagau"?! de la Navigatoru' (09:48:42 05 Octombrie 2012) Incredibil!!!...toti care il stiu de pe holurile Ceronav-ului, din culisele examinare brevete, din experienta in crewing si a doctoratului (facut printr-o d-ra secretara alergata pe holurile UMC SRL), ei bine, toti aceia nu au cum sa creada intr-un viitor mai bun pt ANR! Ca fost navigator e uimitor ca Sagau a putut sa fie de acord (adica sa taca milc, caci hotarirea era deja luata) cu mutarea examinarilor la Bucuresti! TREBUIE SA FI NEBUN SA SPUI CA MARINARII ROMANI SE VOR BREVETA LA BUCURESTI, "LA CEREREA EXPRESA A NAVIGATORILOR"!