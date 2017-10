Unii cu teoria, alţii cu pomana. Tu cu cine votezi?

8

NIMIC NOU SUB SOARE

Alegerile si campaniile electorale din Romania - cu exceptia perioadelor de dictatura - au fost si sunt la fel .CezarPartidele Petrescu a scris in toamna anului 1930 articolul " Toamna pustie " in care moș Vasile isi spunea parerea despre alegeri , referindu-se la cei " răi " . Citez : " Am trimis deputati sa ne faca legi si indreptari . Cand se milogeau de noi si se bateau cu pumnul in piept erau cu c...l gol . Acum cine-i mai vede din automobil ? Unii cică si - au cumparat case . Pe urma iar au sa vina si sa se bata cu cu pumnul in piept pana cand om lua toroipanul sa-i alungam . . . .S-au imbuibat ieri unii , azi se imbuiba altii si ceilalti asteapta sa se imbuibe maine " . Si Cezar Petrescu continua articolul : " Este o batalie de conferinte , memorii si proiecte , intre timp depun bani grei in bancile straine , asigurandu-se pentru zile negre . . . .Din saracia generala si crunta se incheaga averi din banii statului , comisioane , contracte " . S-a schimbat ceva in modul de a face propaganda si campanie electorala ? Demagogia incompetent si coruptia raman in continuare trasaturile politicianismului romanesc .