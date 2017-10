„Unii aruncă tot felul de mizerii în mine, însă oamenii ştiu ce am făcut în 12 ani pentru Costineşti“

Primarul Traian Cristea:

„Unii aruncă tot felul de mizerii în mine, însă oamenii știu ce am făcut în 12 ani pentru Costinești“

Primarul Traian Cristea se îndreaptă, fără emoții, spre al patrulea mandat la condu-cerea comunei Costinești. Cu toate că perioada electorală a trecut destul de repede și fără mari bătăi de cap, Cristea se declară mâhnit de modul mișelesc și necivilizat în care anumiți candidați preferă să se promoveze. Paradoxal, nu este vorba despre vreun contracandidat la Primăria Costinești, ci chiar de actualul președinte al CJC, Nicușor Constantinescu, care a ales să-și promoveze candidatura aruncând cu mizerii. Deranjat că în ultimii 12 ani Cos-tineștiul a fost tărâmul interzis pentru grupul Mazăre-Constantinescu, șeful CJC își face campanie electorală în comună atacându-l pe ascuns pe primarul Traian Cristea. „Este păcat că pretinzi că ești reprezentantul unei comunități și să te dedai, în același timp, la tot felul de mizerii, să aduci jigniri și acuzații fără nici cea mai mică acoperire sau legătură cu realitatea. Nu o fi tot electoratul «atât de prost», așa cum l-a catalogat domnul Constantinescu, încât să nu vadă lucrurile bune care s-au făcut în Costinești în ultimii 12 ani. Pe această cale țin să lămuresc și să dezmint toate minciunile care s-au aruncat în ultimul timp: nu am vândut terenuri prietenilor mei, nu am vândut mașina de gunoi a Primăriei, noi nici nu am avut așa ceva, nu am vândut mașini proprietate personală către Primărie. Iar cei care doresc fotoliul de primar ar trebui să demonstreze că merită făcând ceva pentru localitate și nu aruncând cu noroi și etalând un caracter abject. Trebuie să știe și locuitorii comunei Costinești că Nicușor Constantinescu, care vrea să ajungă președinte al Consiliului Județean, nu a investit de la nivelul funcției sale niciun leu în Costinești, în lucrări de infrastructură sau orice altă formă de investiție“, a declarat Traian Cristea. Trecând însă peste frustrările contracandidaților, primarul Costi-neștiului spune că are un program pe care vrea să îl termine în viitorul mandat. „După ce termin și aceste proiecte, putem spune că problema utilităților e rezolvată pentru multe generații de acum încolo. Să fie sănătoși primarii care vor veni după mine să poată măcar întreține și exploata ce am făcut eu în acești ani“, spune râzând Cristea. Potrivit acestuia, în viitorul mandat va aduce rețeaua de gaze la Costinești. Proiectul, în valoare de 3 milioane de euro, este deja semnat la Ministerul Economiei, urmând ca investiția să se realizeze în cel mult un an. De asemenea, se va construi un port pescăresc , în valoare de 4,5 milioane de euro, cu fonduri europene, prin Ministerul Agriculturii. Întreg proiectul este finalizat, documentația a fost semnată și aprobată, urmând ca în scurt timp să se treacă la execuție.În ceea ce privește drumurile, Primăria a contractat deja un proiect european pentru pietruirea și asfaltarea a 6 km de drumuri agricole, urmând ca în paralel să fie continuate lucrările de asfaltare a drumurilor din cartierele nou înființate.Nu în ultimul rând, la Costinești se va construi, în locul taberei școlare, o bază de agrement sportiv, care va cuprinde bazin de înot, terenuri de tenis, volei, fotbal, piscină pentru copii, toate cu dotările necesare: vestiare, dușuri, etc. Investiția este de 1,2 milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene. Totodată, se va ridica și o Casă de Tineret, care va fi gata în mai 2012. Per ansamblu, la Costinești așteaptă să demareze noi proiecte, în valoare de zeci de milioane de euro. Banii provin de la Uniunea Euro-peană „Nu este ușor să accesezi fonduri europene. Trebuie să cunoști drumurile și să știi la ce uși să bați pentru a găsi sprijinul dorit. Sunt kilometri întregi de coridoare în ministere, dacă bâjbâi din ușă în ușă îți ia un mandat doar să ajungi să cunoști birourile. Însă noi am reușit să facem din fondurile europene o administrație locală modernă și competentă“, a mai declarat primarul Costineștiului, Traian Cristea.