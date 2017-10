Vasile Blaga:

„Unificarea dreptei se poate face doar în jurul PDL”

Conducerea centrală a PDL s-a reunit, sâmbătă, în stațiunea Mamaia, unde a avut loc ședința Biroului Permanent Național, gazdă fiind Organizația Județeană a PDL Constanța condusă de senatorul Christian Gigi Chiru.La finalul ședinței, liderul PDL, Vasile Blaga, a declarat că partidul pe care îl conduce îi cere premierului Victor Ponta să retragă din Parlament proiectul de lege care reglementează exploatarea de la Roșia Montană, adăugând că acestui proiect îi lipsesc zece avize.El a mai spus că democrat-liberalii își doresc crearea de locuri de muncă, dar nu în condițiile în care proiectului de lege privind exploatarea de la Roșia Montană îi lipsesc acele avize.„PDL îi cere premierului Victor Ponta să retragă din Parlament proiectul de lege referitor la Roșia Montană. Este adevărat că în România lucrurile nu merg bine în economie: șomajul se apropie de 750.000 de oameni, sunt cu 50.000 de șomeri mai mulți decât în august anul trecut. Este adevărat că în România, în fiecare zi, intră în insolvență 50 de firme. Este adevărat că domnul prim-ministru, încercând să umple găurile în buget, a inventat sau a mărit 28 de noi taxe și impozite. Noi dorim crearea locurilor de muncă, dar nu în orice condiții. Suntem pentru prima dată în situația de a vedea în Parlament un proiect de lege căruia îi lipsesc zece avize. Niciodată - și am făcut parte din mai multe guverne - nu intra nici în ședința pregătitoare de Guvern un proiect de lege care nu avea avizele necesare”, a explicat Vasile Blaga.Liderul PDL a mai spus că, așa cum este formulat, proiectul de lege privind exploatarea de la Roșia Montană riscă să scape de sub controlul României prin drepturile pe care le acordă investitorilor.„Ministerul Justiției spune, nici mai mult nici mai puțin, că nu este nevoie de o lege în cazul Roșia Montană, pentru că legea reglementează la general și nu se ocupă în particular de un agent privat și, mai mult, spune că, așa cum este formulat, proiectul de lege riscă să scape de sub controlul României prin drepturile pe care le acordă investitorilor”, a afirmat Blaga.Vasile Blaga a precizat că, prin acest proiect, România va fi și mai prost văzută de către partenerii europeni, în special din cauza lipsei de responsabilitate a premierului Victor Ponta.Pe de altă parte, Vasile Blaga a mai spus că, în cadrul ședinței Biroului Permanent Național, s-a discutat și despre ultima analiză sociologică ce vizează partidul pe care-l conduce.„Azi am prezentat o analiză sociologică, care arată un PDL puternic, al doilea partid din România, care are în sondaje 18%. Asta nu trebuie să ne facă aroganți, dar ne oferă dreptul de a fi respectați. PDL participă singur la europarlamentare, ce va fi după aceea, vom vedea. Se va duce o campanie internă în partid pentru desemnarea candidatului la președinție, pe care îl vom ști după data de 1 decembrie”, a declarat președintele PDL, Vasile Blaga.În altă ordine de idei, Vasile Blaga a răspuns și unei întrebări ce vizează o eventuală unificare a dreptei pe plan național.„Toți cei care doresc unificarea dreptei au sprijinul PDL, dar eu cred că unificarea se poate face doar în jurul PDL”, a spus liderul PDL.La rândul său, fostul ministru al Justiției, democrat-liberalul Cătălin Predoiu, a afirmat că victoria dreptei fără un PDL puternic este imposibilă.„Misiunea noastră este acum să întărim partidul. Fără generozitatea politică a PDL, multe n-ar fi existat pe actuala scenă politică”, a spus Predoiu.