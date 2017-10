UNGURII VOR PROPRIUL PREŞEDINTE ÎN ROMÂNIA / Cum comentaţi pretenţiile maghiarilor?

UNGURII VOR PROPRIUL PREȘEDINTE ÎN ROMÂNIA / Cum comentați pretențiile maghiarilor?

Ştire online publicată Vineri, 19 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a prezentat, ieri, la Cluj Napoca, proiectul Uniunii privind autonomia Ținutului Secuiesc. Proiectul de autonomie prevede „o regiune autonomă” formată din județele Harghita, Covasna și Mureș, capitala urmând să fie, în viziunea UDMR, la Târgu-Mureș. Elevii români din regiune ar studia ca materie obligatorie limba maghiară.„Proiectul se referă la autonomia regională în cadrul statului român, unitar, indivizibil. Propunem o regiune funcțională formată din trei județe - Harghita, Covasna și Mureș. Idiferent de religie sau de etnie, cetățenii vor fi egali, nu vor exista discriminări”, a susținut Kelemen Hunor.În ceea ce privește felul în care ar trebui gestionat bugetul regiunii autonome propuse de UDMR, Kelemen a explicat: „Noi am propus să rămână un procent mult mai mare la nivel regional decât e acum. E o propunere valabilă și pentru alte regiuni, dacă vom trece la o altă structură administrativă, și mă refer la regiunile administrative. Consider că e bine, dacă ai atribuții, să ai și bani. Nu e bine să mergi pentru fiecare bănuț la București. Propunerea noastră e să rămână la nivel local 50% din taxele colectate și, în câteva locuri, un procent mai mic. Nu e o chestiune exagerată. Am încercat să fie în concordanță cu legislația fiscală. Acum, legislația lasă doar câteva procente la nivel local”.„Capitala regiunii, nu știu dacă va rămâne așa, e posibil să existe modificări, dar noi am propus să fie mai multe orașe care dețin anumite insituții. Mureșl va fi capitala regiunii, dar insituțiile ce țin de fiscalitate vor fi la Miercurea Ciuc, la Odorhei va fi Consiliul Regional, iar la Sfântul Gheorghe vor fi ale instituții. Prefectura, un alt element important, care reprezintă statul în fiecare localitate, va rămâne în fiecare județ. Prefectura județului Harghita va exercita atribuțiile la nivel regional”, a susținut Kelemen.„Noi propunem ca fiecare comunitate să poată învăța în limba maternă. Se va învăța limba română, așa cum se învață acum în școlile cu predare în limba maghiară. Dar propunem și ca limba maghiară să se predea ca disciplină în școlile românești. Așa cum e și în Tirol de Sud. Bilingvismul este o oportunitate, cred că un om, dacă cunoaște mai multe limbi, e mai valoros”.