Ungureanu, încolţit de PDL. Berceanu: "Ce e MRU? Mai nimic”

Ungureanu, încolțit de PDL. Berceanu: "Ce e MRU? Mai nimic”

Fostul senator PDL Radu Berceanu este de părere că lipsa unei surprize în ceea ce privește prezidențiabilul PDL reprezintă "cazul cel mai prost" pentru acest partid. Fostul senator spune ca nu prea are incredere in "asa-zisii candidati din afara partidului" si adauga că Mihai Razvan Ungureanu nu reprezintă "mai nimic" in acest moment.Fostul prim-vicepresedinte PDL crede ca Vasile Blaga ar trebui sa fie presedintele care cauta candidatul de presedinte, "daca nu cumva vrea sa candideze el, dar ma indoiesc si nici nu cred ca ar fi o idee", potrivit Ziare.com.Fostul senator a subliniat ca nu prea are incredere in "asa-zisii candidati din afara partidului", argumentand ca, "daca e vorba de vreo personalitate, personalitatea aia, daca o intereseaza intr-adevar candidatura la Presedintia Romaniei, trebuie sa se inscrie in PDL".Vorbind despre posibilitatea ca un astfel de nume din afara partidului sa fie in primul rand fostul premier Mihai Razvan Ungureanu, fostul ministru al Transporturilor a replicat: "De ce va referiti in primul rand la Mihai Razvan Ungureanu?"."Ce e Mihai Razvan Ungureanu ca sa ne referim in primul rand la el? Pana una-alta, mie nu mi se pare ca e mai nimic, din pacate. Eu, atunci cand a fost prim-ministru si am avut o discutie cu el, i-am spus: 'Razvane, draga, inscrie-te in PDL. Pentru ca PDL ti-a intins o mana - nu o mana, te-a pus prim-ministru!'. Si cred ca la chestia asta se raspunde - la incredere - cu incredere. Ideea ca iti faci nu stiu ce partidulet este o idee care, in 2012, este complet nelucrativa. (...) Si uite ca a facut Forta nu-stiu-care, care...zero!", a afirmat democrat-liberalul.