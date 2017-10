Unde va avea cabinet parlamentarul de la UDMR care reprezintă Constanţa

Unde va avea cabinet parlamentarul de la UDMR care reprezintă Constanța

Deputatul Antal Isvan Janos, de la UDMR, cel care a câștigat mandatul în Constanța la redistribuire, își va deschide cabinet parlamentar în orașul Mangalia.„Biroul parlamentar va funcționa în Mangalia, pe strada Brătianu Nr.2 etaj 2, camera 202. Doar ce am semnat contractul vineri, mai am de cumpărat mobilier, după care va fi funcțional. Șef de cabinet, respectiv, referent este doamna Ughy Jakab Kinga din Mangalia. Audiențele vor fi vineri și sâmbătă. În rest, cu mare drag, pot să mă întâlnesc cu oricine și în Constanța, eu aici am domiciliul. O să intrăm încet, încet, în făgaș normal. Totodată, dacă vor exista solicitări pentru diverse probleme sunt gata să mă deplasez și în județ”, a declarat deputatul Antal Istvan Janos.