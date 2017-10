Unde se duc voturile constănţenilor în turul doi?

7

cand sonddajul din turul 1 a zis ca va fi vorba de o prezenta de 94% si a fost o prezenta de 51%, VOI SPUENTI CA A FOST CORECT? Cifrele alea, trebuiau sa fie impartite la doi, pentru corectitudine... Apoi, diferentele de voturi -la urne- dintre Ponta si Johannis sunt nesemnificative. Intra in zona de greseli tolerabile. Dar in sondaje, era data o diferenta uriasa. Cred ca mai aveti de lucru la capitolul probitate. Ponta a castigat aici, pentru ca dreapta a avut votul divizat. Johannis + MM+PMP dau mult peste voturile lui Ponta. In sfarsit, deocamdata nimic nu e castigat! Johannis si Ponta s-au calificat in finala. Scorul e prea putin relevant. Acum se pleaca de la zero, din nou. Cine stie fotbal, pricepe. Cine nu, urla victoria lui Ponta. Victorie la ce? La o noua confruntare, pornita de la zero, cu Johannis! Si cu imposibilitatea blocarii urnelor din diaspora, pentru ca si-au dat arama pe fata in primul tur. Baieti destepti! Nu uitati -in "sondajele"dvs.- un lucru elementar. Orice sondaj e nul, daca nehotaritii se vor decide sa vina la vot. Oricum, deocamdata, in Constanta, Johannis pleaca favorit in turul 2. Si mai terminati cu manipularile! Va faceti de ras. Cei care stiu cate ceva va scuipa in ochi iar cei care nu stiu nu vor percepe mesajul vostru! Ce asa greu de inteles? Probitatea ,morala se obtine in ani de munca cinstita si de spus adevarul. Intreg. Si poate fi pierduta intr-o clipa. Pentru o neatentie! Nu mai dati curs solicitarii de a publica sondaje contrafacute! Daca nu sunteti siguri pe problema si nu aveti un specialist carfe sa poata verifica cifrele prezentate, nu mai publicati! Nu uitati, deocamdata Ponta si Johannis au castigat turul 1 si se pregatesc de finala!