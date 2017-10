Unde îşi petrec parlamentarii constănţeni vacanţa

Unde își petrec parlamentarii constănțeni vacanța

După un an de muncă asiduă în Parlament, politicienii constănțeni au intrat în vacanță. Deși potrivit rapoartelor publicate de către Institutul pentru Politici Publice privind prezența la Parlament s-ar putea zice că o parte din ei au fost în vacanță tot anul, în mod oficial concediul acestora a început în urmă cu aproximativ o lună. Dacă în anii precedenți, majoritatea a luat cu asalt granițele pentru a-și petrece concediul în afara țării, în această vară, România pare să fie destinația preferată a deputaților și senatorilor locali. De altfel, cei mai mulți dintre ei spun că își vor lua vacanțe scurte, în stațiunile montane autohtone după care se vor întoarce la treabă, fiind ocupați cu problemele din județ. Vacanță parlamentară pe meleaguri autohtone Deputatul PDL Zanfir Iorguș a menționat mai în glumă, mai în serios că își va petrece cea mai mare parte din vacanță „în stațiunea Mangalia”, justificând această afirmație prin faptul că „va avea de muncă”. Iorguș a explicat că, deși este în concediu de la Parlament, trebuie să se ocupe de problemele din județ și a menționat că vara aceasta va fi implicat în mai multe acțiuni ale colegiului pe care îl reprezintă. Totuși, fostul primar din sudul litoralului a spus că speră să plece câteva zile pentru a se relaxa alături de familia sa la Covasna. Tot pe meleagurile românești va rămâne și deputatul din partea PNL, Gheorghe Dragomir. Președintele filialei constănțene a Partidului Național Liberal va pleca în perioada 21-27 iulie, într-un circuit scurt prin țară alături de soția sa, după care se va întoarce la treabă. „În perioada 21-27 iulie voi pleca în zona Maramureș – Rodna alături de soția mea. Vom merge doar noi doi deoarece copiii au decis ca anul acesta să își petreacă vacanța separat. După voi reveni pentru a mă ocupa de problemele din județ. De altfel, pe 28 iulie voi fi la Parlament la Comisia pentru buget, finanțe și bănci”, a declarat Gheorghe Dragomir. Și deputatul UDTTMR, Aledin Ametž a ales România pentru petrecerea concediului parlamentar. Amet va pleca la începutul săptămânii vii-toare împreună cu soția sa și cei doi copii în stațiunea montană Sinaia, unde va sta timp de șase zile. Reprezentantul UDTTMR în Parlament a menționat că a ales această perioadă deoarece în luna august începe postul în religia musulmană, așa că va fi prins cu activitățile ce vor fi organizate de către filialele locale. „Luna august este luna în care începe ramazanul, adică perioada de post de înaintea bayramului. Vor fi foarte multe activități în zona religioasă care vor fi organizate de filialele din județ și la care îmi face plăcere să particip de fiecare dată când sunt invitat”, a declarat Aledin Amet. Deputatul din partea PDL, Maria Stavrositu, a ales o locație mult mai apropiată pentru petrecerea vacanței. Deși afirmă că încă nu a planificat nimic concret în acest sens, președintele organizației municipale a PDL Constanța spune că probabil va merge în vacanță alături de familie în Delta Dunării.„Încă nu am stabilit nimic, probabil că la sfârșitul lunii august sau la începutul lunii septembrie vom merge în Deltă. Totuși, vacanța aceasta înseamnă și muncă. Practic, până acum am fost în fiecare zi la partid și voi merge în continuare”, a declarat deputatul democrat-liberal. Senatorul PSD, Nicolae Moga, se va relaxa în această vacanță tot prin muncă. Social-democratul afirmă că nu va merge nicăieri în această vară deoarece are foarte multe acțiuni în județ de care trebuie să se ocupe și care îi vor ocupa cea mai bună parte din timp.