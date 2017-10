Un sat din Constanţa ar putea fi transformat în muzeu în aer liber şi introdus pe lista UNESCO

Un sat din Constanța ar putea fi transformat în muzeu în aer liber și introdus pe lista UNESCO

Primarul comunei Independența, Marius Ștefan, a avut, recent, o întâlnire cu consilierul județean liberal Bogdan Bola, căruia i-a prezentat diversele probleme ale comunei, dar și procedurile prin care ar putea fi soluționate.„Am fost la primărie, unde am avut o discuție despre problemele cu care se confruntă localitatea, printre care situația sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, dar și despre caracterul unic al satului Fântâna Mare.Astfel, am aflat că multe proiecte de infrastructură nu au fost implementate din lipsă de fonduri, de turiști nu poate fi vorba, în ciuda particularității localității, iar unele dintre satele comunei se confruntă cu lipsa apei curente. Din aceste motive, ținând cont de politica societății RAJA, de extindere a ariei de operare a serviciilor și de administrare eficientă a sistemelor de alimentare cu apă și pentru o mai bună deservire a locuitorilor comunei Independența, am formulat o adresă către RAJA prin care solicităm să se analizeze posibilitatea ca cele două sate ale comunei Independența, Fântâna Mare și Tufani, să fie prinse în proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și să fie racordate, cât mai rapid posibil, la sistemul de alimentare cu apă”, a explicat consilierul județean Bogdan Bola.El a explicat că este foarte important a se cunoaște un posibil termen de începere a lucrărilor, deoarece localitatea are peste 21 de drumuri care necesită pietruire și asfaltare și pentru care s-a solicitat deja finanțare, pentru a nu strica apoi ce s-a terminat.Pe de altă parte, Primăria Independența a încercat încă din anul 2007 demararea unui proiect prin care să introducă satul Fântâna Mare pe lista patrimoniului mondial UNESCO, însă proiectul a fost abandonat, cel mai probabil din lipsa de interes din partea autorităților județene și centrale. Tocmai din acest motiv, cele aproximativ 110 gospodării nu au mai fost conservate integral, în sensul că nu s-a mai păstrat arhitectura caracteristică zonei, iar o parte însemnată din farmecul localității a dispărut. „În ideea de a transforma această comunitate într-un veritabil muzeu în aer liber, am formulat împreună cu domnul primar o cerere către Consiliul Județean Constanța, prin care solicităm acestuia, prin Direcția de Turism și coordonare a instituțiilor de cultură, să ia act de potențialul localității Fântâna Mare, cunoscut și sub numele de Bașpunar, și să o introducă de urgență în strategia județeană de promovare a turismului și să lansăm o invitație către Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța pentru a se implica alături de noi în proiectul de revitalizare și reabilitare a localității cunoscută și sub denumirea de Satul lui Allah”, a mai spus consilierul județean Bogdan Bola.Fântâna Mare sau Bașpunar, cum îi spun sătenii, este o localitate situată la aproximativ 60 kilometri de Constanța, foarte aproape de granița cu bulgarii. Concret, ea este locuită numai de etnici turci care își păstrează tradițiile și obiceiurile orientale.Proiectul din anul 2007 prevedea transformarea satului într-un muzeu locuit în aer liber. Mai exact, urma ca fiecare casă să fie recondiționată, dar păstrând intacte arhitectura și specificul turcesc. Ulterior, ar fi urmat ca localitate să fie introdusă pe lista UNESCO, fiind promovată turistic.Rămâne de văzut dacă de această dată proiectul va fi dus la capăt sau va fi, din nou, lăsat de izbeliște.