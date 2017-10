Un liberal la Primăria Constanţa. Va fi magie!

Un liberal la Primăria Constanța. Va fi magie!

În februarie vor decide și liberalii pe cine aruncă în lupta pentru Constanța. De ce atâta grabă, nu înțeleg. Că doar până la alegeri mai e vreme lungă. Din februarie până în mai, când vor trebui depuse la biroul electoral candidaturile, e o căruță de timp, ce va fi irosită inutil de un candidat scos din cutie ca un iepuraș alb și imaculat din joben. Probabil că mulți se vor întreba dacă e realitate sau magie, dacă bătrânii vrăjitori Hașotti și Dragomir se joacă din nou de-a hocus pocus cu alegerile la Primăria Constanța. Căci până acum au avut parte doar de trucuri ieftine, inventate de casa de producții fantastice PNL Constanța. Elefanți, candidați doar cu numele, trocuri și alianțe ce i-a scutit de orice bătaie de cap și emoție.Acum, PNL pregătește același scenariu. Un nume aruncat în piață cu trei luni înainte de alegeri, cu o notorietate praf. Vom auzi aceeași placă. „Are potențial, sondajele arată un trend favorabil”. Indiferent că vorbim de Boroianu sau Chițac, ambii vor pleca din start cu un handicap uriaș. Nu îi cunoaște nimeni. Întrebarea care se pune este de ce recurge PNL la astfel de stratageme de a-și îngropa de vii proprii candidați? De ce liberalii nu vor să rupă căruța transpartinică de la Constanța în care o mână spală pe alta și amândouă mulg din banul public? Câteodată am impresia că de sub bagheta veteranilor liberali ies candidați croiți special pentru eșec.Nu voi vorbi și nu am cum să mă pronunț în legătură cu actualele două nume vehiculate cu șanse, unul mai mult ca altul, la statutul de candidat PNL la Constanța: Robert Boroianu și Vergil Chițac. Or fi ei buni ca profesioniști, familiști, oameni de carieră sau afaceriști. Foarte bine, bravo lor! Însă alegerile se câștigă pe voturi, iar voturile se câștigă din notorietate și încredere. Ceea ce lor le lipsește cu desăvârșire. Un astfel de candidat trebuie crescut, scos din timp în spațiul public pentru ca electoratul să aibă timp și argumente pentru a-l include în opțiunile și intențiile sale de vot. Altfel, este doar un simulacru, iar aceste persoane ar trebui să se gândească de două ori înainte de a accepta „onoarea” de a fi sacrificate pe altarul PNL.Liberalii ar fi trebuit să defileze de acum doi ani cu „viitorul primar al Constanței”. De ce nu au făcut-o și așteaptă minutul 90 pentru a-și introduce jucătorul în teren, când scorul va fi deja 3-0 pentru adversar? Iar argumentul Iohannis, că și președintele a câștigat deși pleca cu un mare handicap (nu doar de vorbire, ci și electoral) în cursă nu poate sta în picioare, mai ales atâta timp cât primarul va fi ales dintr-un singur tur de scrutin. Bineînțeles, mai sunt și trepădușii ce atârnă de clanțele partidului, însă ei sunt atât de slabi și goliți de credibilitate încât nici pentru „blaturi” nu sunt buni. Degeaba se îngroapă ei în comunicate de presă sau stau spânzurați cu insigna de parlamentar de gât. Din traseism și parvenitism nu poți construi nici măcar o iluzie, darămite un candidat.În concluzie, dacă ar mai fi nevoie de așa ceva, din măruntaiele unui partid uriaș măcinat de orgoliile și interesele a două grupări, nu e timp, spațiu și dorința de a se naște oameni și candidați puternici. Doar nu e în avantajul actualilor lideri.