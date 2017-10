Un elefant şi o... Manea

Un elefant și o... Manea

Elefantul și-a luat trompa la subraț și s-a făcut nevăzut. Am putea spune că a dispărut ca măgarul în ceață, dar ditamai elefantul e greu să îl pierzi în negura vremurilor, fie ele oricât de odioase. Cu mersul apăsat și legănat, cu indiferența-i de nezdruncinat, dus a fost, și odată cu el și zecile de mii de voturi și speranțe. A străbătut bulevardele Constanței vrând să mănânce Mazăre(a), însă nu a regurgitat decât sloganuri fără substanță și promisiuni deșarte. Iar rezultatul a fost pe măsură.Însă, cum necum, sub umbrela generoasă a USL, în 2012, a încăput și elefantul, care a ieșit deputat. Și de atunci, de sub cupola călduroasă a Casei Poporului, pachidermul cu pedigree liberal de Constanța a dat de gustul traiului pe vătrai, intrând într-o continuă hibernare. Și astfel, din propria-i osânză își trage mai departe puterea de a… nu face nimic.A fost suficient ca mult iubitul partid să îi încununeze strălucita carieră cu un asemenea mandat de parlamentar. Victor Manea, căci despre el este vorba, a reușit astfel performanța de a deveni cel mai șters și inactiv parlamentar de Constanța. Și credeți-mă, competiția pentru această „onoare” este crâncenă, când pe holurile Parlamentului își târâie trupurile o grămadă de specimene născute din nimic sau implementate de familie în fruntea țării.În curând, se vor face patru ani de când liberalul s-a infiltrat în Parlament și de când, totodată, nu am mai auzit nimic de el, rămânând să completeze doar coada clasamentului celor mai inactivi aleși ai neamului. O „mândrie” pentru tagma liberală, care, de altfel, l-a și debarcat rapid din fruntea PNL Constanța. Probabil că strategia elefantului mut și somnoros i-a scos din minți până și pe șefii lui, exasperați că filiala liberală din municipiul Constanța se transformase într-un mare dormitor politic, pe sub ușile căruia răzbăteau doar sforăituri și momente prelungi de căscat.Astfel, încă o dată, constănțenii au ajuns să vadă cât de ineficient este actualul sistem electoral, dar mai ales cât de lipsite de profesionalism și corectitudine sunt partidele când sub mantia lor fac loc unor astfel de personaje. Prieteniile, cumetriile și serviciile întoarse pe sub mână nu ar trebui să fie supape prin care funcțiile publice să fie ocupate de camarila de partid. Căci, ca și în cazul de față, dacă în Parlament ar fi ajuns elefantul în loc de Manea, tot aia era.