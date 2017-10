Un deputat PSD cere modificarea statutului. Cine nu plăteşte cotizaţia să fie exclus

Un deputat PSD cere modificarea statutului. Cine nu plătește cotizația să fie exclus

Deputatul PSD Mircea Drăghici a afirmat, ieri, că datoriile partidului din campaniile electorale se ridică în prezent la șapte milioane de euro, dintre care un milion de euro reprezintă contravaloarea sediului din Kiseleff pe care social-democrații urmează să-l achiziționeze.„În 2010, când am fost numit trezorier al partidului aveam peste 10.500.000 euro datorii rămase din campaniile electorale precedente. Astăzi, datoriile sunt undeva la șapte milioane de euro, dintre care un milion de euro este contravaloarea sediului din Kiseleff 10, pe care urmează să-l achiziționăm, așa se înregistrează contabil contractul de vânzare-cumpărare. Practic, noi am scăzut cu patru milioane și jumătate din datorii”, a declarat Drăghici.Întrebat dacă PSD are conturi blocate, deputatul a răspuns afirmativ.„Din păcate, sunt unii executori judecătorești care, în opinia noastră, respectă mai puțin legea. De aceea, am fost nevoiți să facem și sesizări penale în unele din cazuri. Judecata pe fond ne-a dat dreptate. Le-am deblocat conturile dar în continuare vin alți executori de la o zi la alta pe filiale din țară și se înscriu pe conturile noastre de la centru ca să ne poprească veniturile”, a explicat Drăghici.El a mai afirmat că Statutul PSD ar trebui modificat în sensul că un membru de partid care nu cotizează trei luni sau șase luni la rând să fie suspendat sau exclus din partid.