Un deputat de Constanţa candidează independent la parlamentare

R. Cernea

Cand scrii ceva trebuie sa fii informat si sa nu faci comentariu , dupa ureche.Mazare l-a facut pe iubitul gaylor sa plece, spunand in public ca daca il prinde ii da un sut in cur !.Ca urmare , Cernea devenit ,, independent,, tot ce a facut a fost de capul lui, alegatorii nemaivand nimic comun cu el.Inclusiv ,,mosii si babele,, care habar nu aveau cine era fostul presedinte al Verzilor.Si timp de 4 ani a ocupat un scaun parlamentar si banii aferenti, fara sa se reprezinte decat pe el si ideile sale.,, Satul,, de Constanta candideaza ,tot ,,independent,, la bucuresti. Daca s-0r gasi idioti care sa-i dea semnatura si votul. NB In schimb, Turcescu ,,iubeste,, Constanta,, si vrea votul constantenilor. Sarmanul ,,pocait,, a aflat ca e si o manastire de barbati in Dobrogea....

Mai Remus Cerenea,mai draga.....daca Mazare cu ai lui haiduci nu e,nimic nu e.Mai draga,tu ai ajuns deputat pentru ca PSD(USL) aveau nevoie de tine...