Un deputat constănţean propune modificarea Legii privind apărarea împotriva incendiilor

Un deputat constănțean propune modificarea Legii privind apărarea împotriva incendiilor

Deputatul Florin Gheorghe a depus la Camera Deputaților o propunere legislativă care modifică substanțial Legea privind apărarea împotriva incendiilor.Printre altele, el a explicat că a trecut un an de la tragedia din clubul bucureștean Colectiv și nimic nu s-a schimbat nici la nivel instituțional, nici la nivel legislativ, nici administrativ.„Astăzi, la un an de la acea nenorocire, sute de instituții publice încă nu au autorizație de securitate la incendiu. Am încercat să aflu de ce încă ne aflăm în această situație, iar răspunsul a venit aproape instantaneu - legislația! Dacă la un moment dat construcțiile îndeplineau condițiile de securitate la incendiu, prin modificările succesive de legislație, s-a ajuns la situația în care cea mai mare parte dintre clădirile supuse autorizării să nu mai îndeplinească condițiile privind securitatea la incendiu, deși, la momentul construirii, le îndeplineau”, a spus deputatul Florin Gheorghe.El a oferit și câteva detalii despre inițiativa sa și cum s-a ajuns la elaborarea actului normativ.„La jumătatea lunii septembrie am avut întâlniri cu cei din corpul profesional al specialiștilor în securitatea la incendiu a construcțiilor (experți, verificatori de proiecte, evaluatori) și am stabilit la unison că sunt necesare simplificări legislative, pentru a stimula instituții și agenți economici să demareze lucrări, care să le aducă în scurt timp autorizările legale. Simplificări nu înseamnă scăderea exigențelor, ci stimularea îndeplinirii cât mai curând a obligațiilor de apărare împotriva incendiilor. Mai mult, am convenit să revenim și la evaluarea riscului de incendiu, o obligație care intra în trecut în sarcina administratorului clădirii, dar care, din păcate a fost eliminată. Am toată încrederea că majoritatea colegilor parlamentari vor înțelege importanța legii și mă vor sprijini în adoptarea ei”, a mai adăugat deputatul constănțean.