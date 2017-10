Un constănţean cere suspendarea posturilor Realitatea TV şi Antena 3

Scrisoare deschisă către CNA

Un constănțean cere suspendarea posturilor Realitatea TV și Antena 3

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ziarul „Cuget liber” a primit o scrisoare din partea unui cititor care se adresează Consiliului Național al Audiovizualului în speranța obținerii unei reacții adecvate. Un simplu cetățean al orașului Constanța atrage atenția asupra mediatizării unui eveniment în care a fost implicat chiar președintele Traian Băsescu. În scrisoarea adusă la redacția „Cuget liber”, cititorul cere suspendarea posturilor TV Realitatea și Antena 3, până la probarea faptei pe care au prezentat-o ca fiind reală. Scrisoare deschisă către Consiliul Național al Audiovizualului Sunt un simplu cetățean român foarte bulversat de felul în care posturile de televiziune Realitatea TV și Antena 3 au ajuns să mediatizeze anumite subiecte în această campanie electorală. Scrisoarea de față face referire strict la emisiunile „Realitatea Zilei” cu Răzvan Dumitrescu și „Ora de foc” cu Oana Stancu și Adrian Ursu, difuzate pe postul Realitatea TV în data de 26.11.2009, și emisiunile „Știrea Zilei” cu Gabriela Vrânceanu Firea și „Sinteza Zilei” cu Mihai Gâdea, difuzate de postul Antena 3 în aceeași zi. Prima emisiune pe care am urmărit-o a fost „Realitatea Zilei” cu Răzvan Dumitrescu, al cărui invitat a fost, joi seară, chiar președintele țării, Traian Băsescu. În momentul în care moderatorul a prezentat un clip cu șeful statului care ar fi lovit un copil, în timpul unui miting din 2004, am avut o atitudine de respingere față de președinte. Efectiv, am fost oripilat de gestul președintelui. Prima mea reacție a fost să neg un asemenea om, condamnând intenția lui de a candida la cea mai înaltă funcție în stat. Am închis televizorul și nu am mai urmărit Realitatea TV. Mi-am spus că nu pot să urmăresc un asemenea om. Am primit apoi telefoane de la prieteni care mă anunțau că, de fapt, acel filmuleț este un trucaj. Una din informațiile pe care am reținut-o de la reporter a fost aceea că toate posturile transmit filmul acuzator la adresa președintelui că ar fi lovit un copil, fapt verificat imediat și contrazis de emisiunile de pe celelalte posturi. Singurele posturi care au transmis aceste imagini, Realitatea TV și Antena 3, au preluat o știre fără a o verifica mai întâi, lucru fundamental, cred, în orice demers jurnalistic. La o analiză retorică mai atentă asupra acestui reportaj mi-am pus următoarele întrebări: - Cum poate o asemenea televiziune cu impact major în mass-media, chiar dacă are o anumită preferință sau non-preferință pentru angajații în cursa prezidențială, să difuzeze un reportaj de atâta gravitate și să-l reia până la inocularea telespectatorilor cu impresia realității unor fapte care nu sunt verificate în prealabil?! - Cum se pot aduce acuze unui om (indiferent de poziția lui în societate) de lovire a unui copil (cred, faptă penală) fără ca acesta să fie măcar întrebat dacă este sau nu adevărat? - Oare acest reportaj nu este un atac la persoană?; nu este un atac chiar la „Statul de Drept” privind protecția cetățeanului? Sunt de acord cu libertatea presei atât timp cât nu promovează dezinformare, cât există măcar un minim de „bun simț”, ca să preiau tema postului de televiziune care, culmea, prezintă în mod jignitor o informație neprobată ca și cum ar fi reală! Nu este posibil să apară o știre cu un impact uriaș asupra oricăruia dintre noi, chiar dacă știrea era bună sau rea, fără ca aceasta să fie verificată. Jurnaliștii, mode-ratorii, realizatorii ar fi trebuit să îi contacteze pe cei implicați, să contacteze niște experți și să ceară verificarea acelei casete, acelui clip. Consider că știrea devine cu atât mai gravă cu cât ea este îndreptată împotriva Președintelui României (încă în exercițiu), care este mesagerul României în plan internațional. Reflectez asupra gravității faptei atribuite președintelui în balanță cu tupeul jurnalistului lipsit nu numai de deontologie profesională, dar și de un minim discernământ privind impactul asupra cetățeanului de rând al lansării unei știri care e posibil să facă înconjurul planetei. Consider intenția postului de televiziune, de a discredita președintele, indiferent că acesta se numește Băsescu, Iliescu sau Anto-nescu, folosind o metodă care compromite imaginea României în lume, drept o acțiune care compromite stabilitatea statului. Față de cele prezentate la postul de televiziune Realitatea TV și Antena 3 privind un reportaj TV neverificat, sesizez C.N.A.-ul, trustul de presă privind reporterul Răzvan Dumitrescu, și toate organele statului care trebuie să apere siguranța cetățeanului și Instituția Președintelui. Consider că cele două posturi ar trebui suspendate până la probarea faptei. Nu mai au ce alte informații să mai transmită, din moment ce au dat deja un verdict într-un caz care nici măcar nu fusese probat.