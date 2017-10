„Un comandat de navă se simte mai în siguranţă când are lângă el şi un scafandru“

Onaca, în staff-ul de campanie al lui Băsescu:

„Un comandat de navă se simte mai în siguranță când are lângă el și un scafandru“

Fostul director al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și consul general al Republicii Bangladesh în România, constănțeanul Dorel Constantin Onaca face parte din staff-ul de campanie al lui Traian Băsescu pentru referendum. El a declarat pentru ziarul „Cuget Liber” că este un lucru firesc și, din prima clipă, în care a observat că funcția președintelui este în pericol i s-a alăturat acestuia pentru a-l susține și a-i face campanie.„Nici nu anunțaseră bine cei de la USL ce decizie vor lua că eu am și fost pregătit. Se vede clar că este un abuz ceea ce au făcut dar, nu-i nicio problemă, Traian Băsescu le va arăta din nou, că au greșit. Sunt mai mult ca sigur că le va da iar o lecție la fel cum a făcut și în 2007. Și la referendumul din 2007 am făcut parte din staff-ul de campanie al președintelui suspendat”, a declarat Dorel Constantin Onaca pentru Cuget Liber. El a mai adăugat că, în cele trei săptămâni de campanie, se va ocupa de organizare și logistică, șef de campanie fiind Sebastian Lăzăroiu.Onaca a mai adăugat că a ales să fie alături și acum de Traian Băsescu deoarece este un comandat și un președinte foarte bun.„În momentul în care comandantul a sunat adunarea, toți cei care au coloană vertebrală au fost alături de el. Așa am făcut și eu, mai ales că sunt sigur că, orice comandat de navă se simte cu vaporul mult mai în siguranță dacă are și un scafandru alături”, a mai spus Onaca. În ceea ce privește referendumul din data de 29 iulie, Dorel Constantin Onaca a spus că are un mesaj atât pentru români, dar mai ales pentru constănțeni.„Eu le spun să stea și să analizeze cu atenție și dacă vor face acest lucru vor observa că suspendarea președintelui Traian Băsescu și nu numai, este un abuz al USL. Singura cale pentru a se face dreptate este la popor așa că oamenii trebuie să voteze împotriva suspendării președintelui Traian Băsescu”, a mai menționat Onaca. Pe toată perioada campaniei, președintele suspendat, Traian Băsescu, va sta la sediul său de campanie din strada Comănița nr. 9 din sectorul 2.Întrebat de jurnaliști dacă va sta toată perioada campaniei pentru referendum la sediul din strada Comănița, Băsescu a răspuns: „Trei săptămâni, o nimica toată!”