„Un an de Guvernare USL, un an de bilanţ pozitiv”

„Un an de Guvernare USL, un an de bilanț pozitiv”

Vicepreședintele Filialei Constanța a Partidului Național Liberal, deputatula apreciat, în declarația politică depusă săptămâna aceasta la Camera Deputaților, primul an de guvernare USL ca fiind „un an de bilanț pozitiv”, enumerând, totodată, câteva realizări punctate de cele două guverne ale Uniunii Social Liberale:„în primul rând, reîntregirea integrală a salariilor bugetarilor și repararea nedreptății sau, mai bine zis, a ilegalității, făcută de fostele guverne ale PDL pensionarilor! Apoi, ne putem referi la un alt lucru foarte important, și anume la deblocarea majorității programelor europene, care fuseseră blocate de către Comisia Europeană, în urma neregulilor constatate în perioada guvernărilor PDL, dar și la dublarea ratei de absorbție a fondurilor europene. De asemenea, sunt importante de menționat și modificările semnificative aduse legii retrocedării proprietăților, modificări care au rolul de a simplifica procesul de despăgubire a foștilor proprietari, dar și de a eradica mafia samsarilor imobiliari!”, a menționat parlamentarul constănțean.În aceeași declarație politică, deputatul liberal face referire și la măsurile din domeniul economic. „Putem vorbi atât despre acele măsuri de simplificare și de modernizare a sistemului fiscal din România, cât și despre altfel de măsuri întreprinse de noi, adică despre cele care au rolul de a stimula creșterea economică, dar și de a crea noi locuri de muncă!”. În acest context, parlamentarul PNL face referire la „recentele decizii ale Guvernului USL în privința bugetării pentru anul 2013, a Programului pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri sau aprobarea unui alt proiect de Hotărâre de Guvern care va veni cu siguranță în sprijinul IMM-urilor, deoarece acesta are în vedere acordarea unui grant de până la 200.000 euro”,a mai spus Mihai Lupu.Nu în ultimul rând, liderul PNL Constanța este de părere că „mai sunt foarte multe lucruri de făcut și că acestea reprezintă doar câteva dintre promisiunile făcute electoratului pe care am reușit deocamdată să le transpunem în realitate prin cele două guverne ale USL. Ar mai fi de remarcat și faptul că, deși primul nostru guvern USL, cel de anul trecut, a fost doar unul de tranziție până la alegerile parlamentare, noi am dovedit încă din primele săptămâni că am luat în serios actul de guvernare, aprobând imediat toate acele măsuri necesare îndreptării greșelilor guvernărilor anterioare ale PDL și repunerii lucrurilor pe făgașul normal!”.