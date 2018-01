Deputatul liberal Bogdan Huțucă:

"Un an de Guvernare PSD-ALDE, un an al tulburărilor sociale și al împovărării populației"

Președintele Filialei Constanța a Partidului Național Liberal, deputatul Bogdan Huțucă, vicepreședinte al Comisiei de Buget Finanțe din Camera Deputaților, susține, la un an de la preluarea guvernării de către coaliția PSD-ALDE, că instituțiile statului au fost, în tot acest timp, deturnate în interesul grupurilor infracționale, Justiția a fost golită de conținut, iar Guvernul și majoritatea parlamentară au lucrat pentru un singur deziderat: să îl scape pe Liviu Dragnea de cătușe.„Sub măsurile populiste și minciunile electorale, ce se evaporă una câte una în bătaia timpului, PSD și-a mascat adevăratele scopuri ale guvernării: corupții scoși din vizorul procurorilor, pușcăriașii și infractorii de partid eliberați și izbăviți de codițele penale, clientela politică îndestulată la sânul fondurilor publice. În realitate, un an de guvernare PSD-ALDE a fost un an al tulburărilor sociale, al împovărării populației și al subjugării mediului de afaceri. Din condeiul teleormănenilor lui Dragnea s-au creat legi, ordonanțe sau hotărâri de guvern care au aruncat economia României într-o zonă a instabilității, în care moneda națională s-a prăbușit, euro a ajuns la o cotă istorică, prețurile au explodat, iar ratele românilor la bănci au crescut năucitor. Din laptele și mierea promise de PSD-ALDE acum un an, românii gustă astăzi pe deplin din pelinul unei guvernări perfide și mincinoase, care în loc de interesele țării guvernează pentru binele și în interesul infractorilor”, a declarat parlamentarul liberal constănțean Bogdan Huțucă.El a mai afirmat că Partidul Național Liberal pune în fața românilor adevărata radiografie a ultimului an, scoțând de sub voalul manipulării și demagogiei pesediste adevărata situație economică, politică și socială a României.„În primul rând, Guvernarea PSD - ALDE a irosit creșterea economică moștenire importantă de cca 7% și a aruncat banii câștigați în plus pe măsuri populiste, care au distrus echilibrele economice: cheltuielile bugetare au depășit cu mult veniturile încasate și au dus la un deficit bugetar păstrat artificial la limita de 3%, inflația a crescut de la 0,2% la începutul anului la 3,3%, deficitul balanței comerciale a ajuns la un miliard de euro pe lună, cea mai mare devalorizare a leului până la o rată de schimb de peste 4,66 lei pentru un euro, indicele ROBOR la trei luni a crescut de la sub 0,8% la peste 2%, ceea ce înseamnă rate la bănci mult mai mari pentru români. Mai mult, guvernarea PSD - ALDE și-a încălcat promisiunile electorale prin care garanta un cadru predictibil pentru afaceri fără majorări de taxe: în anul 2017, Guvernul a operat 261 de modificări ale Codului fiscal, mediul de afaceri a fost în permanență amenințat cu modificări fiscale peste noapte, a fost eliminată plafonarea contribuțiilor sociale și de sănătate pentru angajații cu venituri mai mari de cinci salarii medii pe lună, a fost introdusă taxarea contractelor part-time cu contribuții sociale și de sănătate integrale la nivelul unui salariu minim brut pe economie, multe afaceri riscă să fie blocate ca urmare a adoptării și implementării mecanismului de plată defalcată TVA, în timp ce companiile de stat au fost decapitalizate și vulnerabilizate”, reamintește deputatul Bogdan Huțucă.Nu în ultimul rând, un an de guvernare PSD-ALDE a fost, în opinia deputatului liberal Bogdan Huțucă, „un an în care Justiția s-a aflat sub asediu, iar noaptea de 13 ianuarie 2017 va rămâne în istoria României ca fiind noaptea în care hoții au sugrumat Justiția”.