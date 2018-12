Ultima ședință din 2018, la CJC. Aleșii vor rectifica bugetele instituțiilor din subordine

Consilierii județeni se reunesc, miercuri, 19 decembrie, de la ora 13.00, în sala „Remus Opreanu“ a Palatului Administrativ în cadrul ultimei ședințe ordinare din acest an.Pe ordinea de zi se află 29 de proiecte de hotărâre de interes județean. Astfel, aleșii vor acorda post-mortem titlul de cetățean de onoare al județului Constanța prof. univ. dr. Adrian Rădulescu, fost director al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (1969- 1990), rector al Universității „Ovidius” Constanța (1990-1991), fost primar al municipiului Constanței în perioada 1989-1990, prefect al județului Condstanța (1990-1991). Adrian Rădulescu a încetat din viață la data de 5 mai 2000.„Una din preocupările permanente ale CJC constă în promovarea actului cultural constănțean, asimilat celui național și implicit în recunoașterea valorilor care prin activitatea lor au sădit sămânța nemuririi în sufletele tuturor celor care într-o formă sau alta au fost părtași”, se spune în expunerea de motive.Consilierii județeni vor mai aproba proiectele ce vizează extinderea Delfinariului și atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport S.C. Flaviu Transcom SRL. Un alt proiect aflat pe ordinea de zi face referire la încetarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța asupra unor imobile situate în județul Constanța, localitatea Eforie Sud, str. Republicii, nr.7 și aprobarea trecerii acestora din domeniul public al județului Constanța în domeniul privat al județului Constanța, în vederea desființării acestora prin demolare.Aleșii vor mai stabili și asigurarea serviciilor de pază și monitorizare pentru anul 2019 la obiectivele aparținând Consiliului Județean Constanța cu Direcția de Pază a Județului Constanța. Un alt proiect de hotărâre vizează modificarea numărului de linii de gardă aprobate Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 224/27.07.2018.Totodată, în ultima ședință din acest an vor fi stabilite și taxele speciale pentru anul viitor referitoare la activitățile de stare civilă și evidență a persoanelor prestate de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța în anul 2019. În plus, vor fi stabilite și taxele speciale pentru furnizarea datelor cu caracter personal, la nivel teritorial, de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța, pentru anul 2019.În altă ordine de idei, în cadrul ședinței de miercuri vor fi rectificate bugetele de venituri și cheltuieli și listele de investiții aferente anului în curs pentru Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea, Biblioteca Județeană „I.N. Roman” Constanța, Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Muzeul de Artă Constanța, Teatrul de Stat Constanța, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.Așa cum era de așteptat, la final de an, nici primarii nu au fost uitați de conducerea Consiliului Județean Constanța astfel că, pe ordinea de zi se află un proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2018.