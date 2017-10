Uite băncuţa, nu e băncuţa, miliardele se scurg. Scârţa, scârţa

Uite băncuța, nu e băncuța, miliardele se scurg. Scârța, scârța

Pentru că tot e criză și plânge că nu are bani nici să treacă strada, Mazăre s-a gândit să mai acorde, din bugetul local, vreo două miliarde de lei vechi pentru a repara și monta băncuțele din oraș. Nu de alta, dar căldura vine și oamenii nu au unde să se așeze prin parcuri și în stațiile de autobuz. Că în afară de cele trei luni de vară, nu găsești o băncuță în ditamai orașul, pentru că, imediat ce pleacă turiștii, primarul strânge tot și bagă la iernat. Numai că acest ciclu montează băncuța, demontează băncuța costă bugetul local miliarde de lei vechi anual, bani care se duc, așa cum este firesc în Constanța, în buzunarele firmelor apropiate de gașca din Primărie. Spre exemplu, anul acesta, municipalitatea va cheltui în jur de 176.500 lei, fără TVA (peste două miliarde de lei vechi), pentru repararea și montarea băncuțelor. Potrivit anunțului de cerere de ofertă, postat pe site-ul de achiziții publice, primăria dorește să achiziționeze serviciul „Lucrări privind repararea, vopsirea, montarea, demontarea, transportul și depozitarea băncilor de odihnă, a copertinelor parasolare, a meselor și a butucilor din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia”. Data limită de depunere a ofertelor este de 14 mai, ora 10, urmând ca firma câștigătoare să fie desemnată în aceeași zi. Contractul, a cărui valoare a fost estimată la 176.470 lei, fără TVA, va fi plătit din fonduri publice. Primăria Constanța susține că achiziția acestor lucrări se impune cu necesitate pentru „realizarea unui ambient plăcut al orașului, pentru menținerea imaginii de municipiu curat și îngrijit, oraș turistic, port la Marea Neagră”. Trebuie să recunoașteți că fraza asta a fost senzațională. „Imagine de municipiu curat și îngrijit”… Aproape că izbucnești în râs. Nici băncuțe poleite cu aur și decorate cu smaralde nu ar putea să ascundă munții de rahat de câine, gunoaie și noroi din parcurile și de pe trotuarele constănțene, darămite să mai confere și o imagine de municipiu curat și îngrijit. Trecem mai departe și, din caietul de sarcini, aflăm că cererea de ofertă are ca obiectiv repararea a 1.120 bănci de odihnă (culmea, majoritatea sunt aproape noi), 300 copertine parasolare și 20 mese, vopsirea a 1.586 picioare din fontă, curățarea și vopsirea a 255 picioare din metal, 28 picioare din beton și 310 riglete aferente băncilor de odihnă vechi, montarea, demontarea, încărcarea, transportul și depozitarea a 1.018 bănci de odihnă, 300 copertine parasolare, 20 mese și 40 butuci. Pentru cultura voastră generală ar trebui să știți că anul trecut, aceeași afacere a costat peste 2,5 miliarde de lei, bani încasați de o firmă apropiată edilului con-stănțean. Ar trebui să apreciem însă efortul financiar care se face anul acesta prin realizarea unei economii, în comparație cu anul trecut, de câteva sute de milioane de lei vechi. Firma care a plimbat băncuțele în 2009 a fost SC Mobitom. De fapt, societatea în cauză este o abonată fidelă la banii publici de mai mulți ani, toată lumea cunoscând faptul că firma îl are ca acționar pe Gheorghe Oancea, cel care deține și magazinul Brick, bun prieten și partener de afaceri cu primarul Radu Mazăre. Pentru că vorbim de băncuțe, Mobitom a semnat, anul trecut, cu primăria un contract pentru furnizarea și montarea a 150 de bănci de odihnă în Constanța contra sumei de 81.250 lei fără TVA, precum și unul pentru repararea și montarea băncilor de odihnă din oraș și din Mamaia, în valoare de 210.012 lei, fără TVA.