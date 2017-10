„Uite! Ăştia au ajuns să facă chetă pentru Cazinou“

1

Nu pot sa mai dorm noaptea

De la o vreme,nu pot sa mai dorm noaptea,cred ca de vineri noaptea.Cum pun capul pe perna,aud cum bat clopotele.In prima noapte,am crezut ca ungurii vor sa ne fure Transilvania.Puiu Hasotti m-a speriat de moarte.In a doua noapte,am crezut s-a imbatat Mazare. Abia astazi am aflat de ce bat clopotele noaptea. Ovidiu Cupsa a dat alarma.Liberalii se roaga,Cupsa bate toaca,Mazare face o suta de matanii in bar la Mamaia iar institutiile si autoritatile locale sunt in alerta maxima.Cazinoul este in pericol pentru ca vin alegerile.Apropo,Cupsa s-a tras in poza ? S-a tras. Eu,chiar daca am tras o sparietura,pot sa dorm linistit.Cazinoul a ajuns pe maini bune.