UDTTMR Eforie, alături de primarul Ovidiu Brăiloiu

2

Ovidiu Brailoiu, capul tilharilor de strada

Daca vrei sa faci plaja in Eforie , oriunde parchezi masina, chiar in locuri neamenajate, firma tilharilor de strada controlata de Ovidiu Brailoiu, te forteaza sa le dai 100000lei. Asa vrei tu sadezvolti turismul in Eforie? Foamea-n git ce esti.