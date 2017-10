UDTTMR are patru reprezentanţi în conducerea Congresului Mondial al Tătarilor

5

Halal reprezentanti!

Eserghep, actualul presedinte al uniunii tatare, este condamnat penal cu decizie definitiva pentru sprijinirea infractorului si se afla sub supraveghere penala. Este fost deputat din partea partidului nationalist al lui vadim romania mare, nu are nici o legatura cu tatarismul decat interesele pentru banii uniunii tatare. Fiicasa este consilierul actualului deputat al uniunii tatare, salariat din banii statului roman. Actualul subprefect este nasul lui fiicasa, fost angajat garda financiara care nu a reusit sa ia nici un examen si a gasit in schimb un loc caldut la uniunea tatara. Fostul subprefect este cumnatul lui eserghep ( fratele sotiei formale, adica cea din acte), condamnat definitic pentru fapte de coruptie. Actualul for decizional al uniunii este format in proprtie de 90% din rudele lui si fac cu totii plimbari gratuite pe banii statului roman! Pans cand trebuie sa ii rabdam?