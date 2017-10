"UDTR vrea să construiască la Constanţa un Centru Cultural Româno-Turc"

Președintele Osman Fedbi:

"UDTR vrea să construiască la Constanța un Centru Cultural Româno-Turc"

Reprezentanții Uniunii Democrate Turce din România (UDTR) au organizat, ieri, o conferință de presă în care au prezentat ultimele acțiuni ce au avut loc de la începutul acestei luni. La întâlnirea cu jurnaliștii au participat deputatul Iusein Ibram, președintele UDTR, Osman Fedbi, și secretarul general al UDTR, Ervin Ibraim. Și pentru că mai sunt câteva zile până la „Sărbătoarea Ramzanului”, liderii UDTR au vorbit în principal despre semnificația religioasă a lunii Ramazan și despre importanța acesteia pentru etnicii turci din România.„Luna Ramazan a început în data de 18 iunie când cei peste 27.000 de etnici turci au intrat în postul de purificare spirituală și trupească și se încheie în data de 16 iulie, cu trei zile de sărbătoare. Postul din luna Ramazan constituie unul dintre cei trei stâlpi ai religiei islamice, perioadă în care credincioșii caută pacea, echilibrul și buna înțelegere cu oamenii indiferent de religie”, a spus deputatul UDTR, Iusein Ibram.La rândul său, președintele UDTR, Osman Fedbi, a precizat că tradițională în luna Ramazan este cina de iftar care încheie postul diurn și se servește în familie, cu prietenii sau cu persoane de condiție materială modestă. El a adăugat că, în această perioadă, UDTR a oferit cine de iftar la care au participat personalități din spațiul public, dar și numeroși membri ai comunității atât din județele Constanța, dar și din Tulcea, Galați, Brăila și din București. În plus, UDTR a organizat în zilele de 8 și 9 iulie din luna sfântă a Ramazanului două cine tradiționale de iftar la București și Constanța. El a reamintit că la cina de iftar organizată de UDTR la București împreună cu UDTTMR și Muftiatul Cultului Musulman din România a participat și Președintele României, Klaus Iohannis, dar și alte personalități precum și ambasadori ai unor țări islamice.În altă ordine de idei, președintele UDTR, Osman Fedbi, a spus că au în lucru un proiect ce vizează construirea unui Centru Cultural Româno-Turc în Municipiul Constanța.„UDTR vrea să construiască un Centru Cultural Româno-Turc pentru păstrarea tradițiilor din Do-brogea și nu numai. El va avea o sală de spectaco-le, săli de cursuri, de pictură, de dansuri, de limbi străine, precum și o bibliotecă. În momentul de față suntem în căutarea unui teren în Constanța. Avem banii pentru un teren care să aibă aproximativ 1.500 mp”, a spus președintele UDTR, Osman Fedbi.Pe de altă parte, referitor la proiectul ce privește construirea unei moschei la București, deputatul Iusein Ibram a spus că nu-și poate explica sub nicio formă atitudinea ostilă a fostului președinte Traian Băsescu.„Moscheea care va fi construită în Capitală este foarte necesară, dar nu va fi cea mai mare din Europa așa cum a spus fostul președinte Traian Băsescu. Aceasta va avea o capacitate de maximum 1.000 de persoane și va fi ridicată cu banii statului turc. Am participat la toate întâlnirile cu partea turcă și cu fostul președinte Traian Băsescu și atunci nu s-a opus deloc. Chiar nu știu ce l-a apucat acum. Cât despre cei 6.000 de studenți musulmani despre care a spus că vor veni să studieze la București, eu consider că este dezinformat deoarece nu există așa ceva. Nu a fost vorba despre o universitate, ci despre o școală de vară”, a spus parlamentarul UDTR.