Udrea vrea ca PNL să susţină candidatul PMP în turul doi la Preşedinţie

Udrea vrea ca PNL să susțină candidatul PMP în turul doi la Președinție

Deputatul Elena Udrea a declarat că PMP ia în calcul ca PNL să susțină candidatul acestui partid în turul al doilea al alegerilor prezidențiale de la sfârșitul acestui an. Întrebată dacă PMP ia în calcul o alianță cu PNL, în cazul în care se va rupe USL, Elena Udrea a răspuns: „Pe termen scurt, nu ne propunem o alianță, pentru că PNL nu își poate schimba năravul atât de repede. Își poate schimba discursul domnul Antonescu, încercând să recucerească un electorat pe care l-a ignorat, de care și-a bătut joc alături de PSD, nu a ținut cont de electoratul pe care acum încearcă să îl sensibilizeze. Eu nu știu ce speranțe a avut - asta arată și cât de bun politician este - dacă și-a imaginat vreodată că PSD îl va susține la Președinție. PSD va candida mereu cu candidat propriu, că așa face un partid comunist. Dacă vorbim de posibilitatea de a susține un candidat la Președinție care să bată candidatul PSD, adică să îl bată pe Victor Ponta, atunci ar putea fi o situație de luat în calcul, pentru că orice rău este mai mic decât să avem un președinte pe următorii zece ani de la PSD”. Udrea a adăugat însă că PMP are în vedere susținerea propriului candidat de către PNL. „Noi luăm în calcul să ne susțină PNL candidatul nostru în turul doi și, mai ales, ne bazăm pe electoratul de centru-dreapta care ar fi și al PNL și care ar vota cu candidatul Mișcării Populare în turul doi. Deci, așa am vedea colaborarea cu PNL”, a afirmat Elena Udrea.