"Udrea să demisioneze urgent, partidul să îl susţină pe Iohannis"

Cristian Preda:

"Udrea să demisioneze urgent, partidul să îl susțină pe Iohannis"

Elena Udrea trebuie să „demisioneze urgent” din fruntea PMP și partidul trebuie să își dea votul lui Klaus Iohannis în cel de al doilea tur de scrutin, a scris pe Facebook vicepreședintele formațiunii, europarlamentarul Cristian Preda.„«Dezastru» e un termen blând pentru scorul Elenei Udrea, care anunța la nominalizare că va intra în turul al doilea, iar aseară - că a realizat obiectivul de a fi pe locul al treilea. N-a fost nici măcar atât: scorul său e mai mic decât cel realizat de lista pe care am condus-o la europarlamentare, în mai. Candidatura celei care visa că îl înfrânge pe Ponta a izolat PMP și a șubrezit autoritatea politică a lui Traian Băsescu, silit să intre într-un joc cu mulți spioni și puțină politică. Îi cer, de aceea, Elenei Udrea să demisioneze urgent de la șefia partidului, pentru a da o șansă integrării PMP într-o majoritate de dreapta”, a comentat vicepreședintele PMP.„Credibilitatea Elenei Udrea este nulă și ar fi un gest rațional ca PMP să-l susțină pe Klaus Iohannis în turul al doilea al prezidențialelor. După eșecul de ieri, credibilitatea ei în fața partidului este, oricum, nulă. Iată de ce, în calitatea mea de vicepreședinte al PMP pentru afaceri europene, le solicit membrilor și simpatizanților partidului să voteze în turul al doilea cu Klaus Iohannis. Acesta e mai mult decât un gest rațional. Pentru PMP, e o datorie de onoare. Într-adevăr, atunci când am fost primiți, în septembrie, în PPE, am promis ferm - în fața celor mai înalte autorități ale PPE și a reprezentanților tuturor partidelor din familia populară - că îl vom sprijini pe adversarul lui Ponta în turul al doilea. Regăsirea credibilității începe atunci când îți ții cuvântul dat”, a mai spus vicepreședintele PMP, Cristian Preda.