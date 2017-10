„Udrea poate reveni în prim-planul PDL, dacă se autopropune”

Prim-vicepreședintele PDL, Cezar Preda, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că Elena Udrea ar putea să revină în prim-planul partidului dacă se autopropune și Convenția sau CNC al PDL va lua această decizie, el adăugând că nu are nimic împotriva niciunui coleg care a muncit.El a făcut aceste declarații întrebat dacă ideea cooptării Elenei Udrea în schema restructurării PDL este una de luat în calcul.„În general, PDL are prevăzut și în Statut, noi aveam o cutumă, aceea a autopropunerii. Această cutumă s-a dovedit a fi cea mai eficientă în ceea ce privește mersul înainte al partidului. În general, nu mă cooptează nimeni, mă cooptez eu. Și cred că va funcționa. Iar Elena Udrea este colega noastră care dacă dorește să revină în prim planul partidului se oferă și Convenția va lua decizia sau CNC”, a spus Cezar Preda.Democrat-liberalul a subliniat că el nu are nimic împotriva niciunui coleg care a muncit și că personal fost mai radical și mai tranșant în declarații împotriva celor care vorbesc de pe margine și care nu au intrat „în noroaiele unei campanii și în luptă”.„Pentru toți colegii mei care au intrat în bătălie electorală, indiferent că au pierdut sau au câștigat, am tot respectul, așa că și pentru dânsa am același respect”, a ținut să precizeze liderul democrat-liberal.