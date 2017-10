Udrea îl loveşte pe Mazăre unde îl doare mai tare

Udrea îl lovește pe Mazăre unde îl doare mai tare

Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului (MDRT), Elena Udrea, l-a atacat, din nou, pe primarul Constanței, Radu Mazăre, pe care îl găsește vinovat de starea în care se află litoralul românesc. Prezentă la Forumul Național de Turism, care s-a desfășurat, sâmbătă, la un hotel din stațiunea Mamaia, ea și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care evoluează situația pe litoralul românesc și față de cum decurge parteneriatul cu autoritățile publice locale constănțene. Elena Udrea a declarat că stațiunea Mamaia este un kitsch, iar vina aparține exclusiv autorităților locale, care permit construirea de imobile pe plaje. „Îmi amintesc că acum doi ani, când eram proaspăt numită, am venit aici cu speranța că vom reuși foarte repede să schimbăm lucruri importante în turismul românesc, în principal în ceea ce privește turismul de pe litoral. Astăzi nu mai am acest optimism. Șansele ca lucrurile să se îndrepte aici nu sunt foarte mari. După 20 de ani se așteaptă ca ministerul, în mod miraculos, să rezolve ceea ce au încurcat autoritățile locale și centrale și care au dus la situația de astăzi. După doi ani ar trebui să avem mai puține nemulțumiri legate de ceea ce s-a stricat în ultimii 20 de ani și să vorbim despre ceea ce s-a făcut în ultimii doi ani”, a spus Elena Udrea. Ministrul a criticat, în special, refuzul autorităților constănțene de a colabora cu ministerul de resort pentru sistematizarea stațiunii Mamaia. „Litoralul nu este al Constanței, ci al României. Nu putem să lăsăm la bunul plac al unui primar ce se întâmplă într-o stațiune. Acest lucru este vizibil dacă ne uităm cum se construiește astăzi pe litoral. Primarul ar putea să se întrebe de ce se construiește pe plaja de la Mamaia. În condițiile în care noi venim să demolăm construcțiile ilegale, iar iarna se construiește la loc, nu putem vorbi despre parteneriat cu autoritățile locale”, a spus Elena Udrea. Ea a mai apreciat că din lipsa unei strategii urbanistice Mamaia a devenit o stațiune de weekend, pentru oameni cu bani, care vin doar să se distreze. Ministrul a mai spus că lucrurile vor putea fi îndreptate doar printr-o viziune unitară care să reglementeze dezvoltarea stațiunilor și separarea zonelor de odihnă și de agrement, pe litoral. Elena Udrea a adăugat că ministerul pe care îl conduce va încerca să „curețe” plajele cu ajutorul legii exproprierilor. „Există proprietari privați pe supra-fețe de plajă, lucru posibil printr-un abuz al autorităților locale. Tot ce poți să faci este să-i expropriezi pe aceia. Sigur că nu o să le plătesc contrava-loarea lucrărilor celor care își permit, astăzi, să construiască, în ciuda a ceea ce am stabilit”, a spus Udrea. Printre altele, șefa MDRT a mai subliniat că pe 7 februarie va avea loc prima prezentare a planului urbanistic al plajelor.