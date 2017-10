UDMR vrea alegeri pe 11 decembrie

UDMR a propus, la discuțiile cu Guvernul, ca alegerile parlamentare să fie organizate în 11 decembrie, a declarat, marți, pentru AGERPRES, președintele Uniunii Kelemen Hunor."Eu am avut o discuție cu Dacian Cioloș la începutul verii și cei de la Guvern ne-au trimis și nouă și tuturor liderilor de partide o analiză și două propuneri: 4 decembrie și 11 decembrie. Eu, când am discutat la începutul verii cu domnul Cioloș, am spus că, din punctul nostru de vedere, dacă nu se poate mai repede, nu se poate în noiembrie, nu se poate într-un anotimp mai blând, atunci 11 decembrie este data la care se pot organiza alegerile. 4 decembrie nu e o soluție bună, fiindcă va fi un weekend lung, ținând cont de 1 decembrie și de 6 decembrie, de Sfântul Nicolae și de Ziua Națională și, probabil, asta ar însemna o prezență foarte scăzută la vot și nu este în interesul nimănui să avem o prezență foarte scăzută. De aceea, noi am spus 11 decembrie. Acum să vedem ce decide Guvernul, dar prea multe variante nu sunt, prea multe soluții nu sunt, din păcate", a afirmat liderul UDMR, citat de Agerpres.