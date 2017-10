UDMR nu susţine opt judeţe. Nu s-a discutat în coaliţie despre angajarea răspunderii

Kelemen:

UDMR nu susține opt județe. Nu s-a discutat în coaliție despre angajarea răspunderii

Ştire online publicată Vineri, 10 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele UDMR Kelemen Hunor susține că nu există nici o decizie a coaliției privind angajarea răspunderii pe proiectul privind reorganizarea teritorială, întrucât nu a existat o discuție aplicată pe text. Oricum, Uniunea nu susține varianta celor opt județe."Nu am discutat și nu există nicio decizie în acest sens (privind angajarea răspunderii pe reorganizarea teritorială - n.r.). Nu aș vrea să comentez un anunț făcut de secretarul general al PDL, făcut acasă, la el în Bistrița. În această formă propusă de Ioan Oltean, nu poate fi susținută această formă de către noi. Nu am discutat în Coaliție nici măcar proiectul în forma scrisă, nici despre asumare", a spus Kelemen, pentru NewsIn. "Această variantă am spus că nu o putem susține și așteptăm discuții în coaliție. Această formă nu poate fi susținută de către noi. Cele opt regiuni transformate în opt județe nu putem susține", a subliniat el.