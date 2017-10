UDMR nu este de acord cu reorganizarea teritorială

Negocierile de ieri din rândul Coaliției pe tema reorganizării teritoriale au eșuat. UDMR nu este de acord cu cele opt județe propuse de PDL. În schimb, maghiarii propun 16 regiuni și vor ca Harghita, Covasna și Mureș să fie sub o singură autoritate. Pe de altă parte, UDMR afirmă că nu poate îmbrățișa propunerea democrat-liberalilor întrucât nu ar avea susținere din teritoriu. De cealaltă parte, PDL spune că va merge mai departe cu reorganizarea în opt județe și că își va angaja răspunderea pe acest document.Liderul deputaților UDMR, Mate Andras, a declarat că liderii Uniunii au transmis, ieri, PDL, în ședința Coaliției, că UDMR nu susține varianta reorganizării teritoriale în opt județe, optând pentru promo-varea propriului proiect depus deja în Parlament.„Noi nu suntem de acord, am spus că nu susținem această variantă cu opt județe. Noi susținem varianta pe care am depus-o în Parlament ca proiect de lege, și asta va fi poziția noastră pe care o vom avea și în continuare”, a precizat el. Mate a mai adăugat că PDL nu a prezentat partenerilor de guvernare un text, un proiect de lege concret, ci doar ce a fost prezentat și în presă.La rândul său, vicepreședintele politic al UDMR, Laszlo Borbely, a declarat că luna aceasta vor fi mai multe runde de discuție pe tema reorganizării. El a adăugat că în chestiuni atât de importante nu se pot lua decizii de pe o zi pe alta. La rândul ei, președinta Comisiei de administrație din Camera Deputaților, Sulfina Barbu, a afirmat că se pot discuta variante-le partenerilor de coaliție de la UDMR, dar să nu fie mai mult de 12 regiuni.