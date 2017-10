UDMR iese din coaliţie dacă nu se adoptă, până la finele anului, Legea educaţiei

UDMR iese din coaliție dacă nu se adoptă, până la finele anului, Legea educației

Ştire online publicată Miercuri, 10 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, care este vicepreședinte executiv al UDMR, a anunțat, ieri, într-o conferință de presă, că dacă Legea educației nu va fi adoptată până la sfârșitul acestui an, formațiunea pe care o reprezintă nu mai poate continua colaborarea în coaliția de guvernământ. „Legea educației este un proiect legislativ foarte important pentru întreaga Românie, nu numai pentru minorități, iar dacă acest proiect legislativ nu trece până la sfârșitul acestui an, noi considerăm că nu mai putem continua colaborarea în coaliție”, a spus Laszlo Borbely. Ministrul Mediului a mai afirmat că, în opinia sa, este momentul ca actuala coaliție de guvernământ să demonstreze că are majoritatea la Senat și să se mobilizeze pentru a trece Legea educației. „Nu este numai un avantaj al minorităților, este foarte important pentru întreaga societate românească să avem o lege a educației la 1 ianuarie și să începem anul școlar viitor fără sincope”, a mai spus Borbely.