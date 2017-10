UDMR decide săptămâna viitoare dacă va vota Guvernul Ponta

UDMR va rămâne în opoziție, însă va accepta invitația la dialog din partea actualei majorități parlamentare și va decide la începutul săptămânii viitoare în privința votului de validare a Guvernului Ponta în Parlament, a anunțat, ieri, senatorul Gyorgy Frunda. „UDMR va rămâne în opoziție și va participa la dialog. Acest lucru este normal. Cred că ar fi greșit, inacceptabil ca UDMR să participe acum la guvernare. Este o perioadă tranzitorie și trebuie să aștepte rezultatele alegerilor parlamentare și atunci vom vedea ce vom face. Din câte știu eu, colegii mei din conducerea UDMR-ului discută la București diferite variante și vom lua o decizie luni dimineață”, a spus senatorul. Frunda a arătat că poziția UDMR față de Cabinetul Ponta va depinde de programul de guvernare și va susține orice inițiativă care vizează interesul României în Uniunea Europeană. „În mod cert, tot ce este convenție europeană, interes al României în Uniunea Europeană vom susține, dacă vor fi interese partinice sau altceva, nu. Eu spun ce am spus și înainte când era Guvernul Ungureanu: cred că Guvernul Ponta poate și trebuie susținut când sunt lucruri bune, în altele nu”, a spus Frunda. În privința miniștrilor desemnați, senatorul UDMR a precizat că pe unii îi cunoaște și sunt foarte OK, iar pe alții nu-i cunoaște și nu poate spune nimic despre ei. „Titus Corlățean - am lucrat foarte mult cu el și cred că are pregătirea juridică ca să fie ministru pe o perioadă tranzitorie, Marga este o figură cunoscută în lumea germană și cred că poate face bine. Florin Georgescu - am avut dispute cu el când a mai fost ministru de finanțe, este un tip foarte riguros, germanic în gândire și cred că în perioada asta poate face bine”, a afirmat Frunda. Votul de învestitură în Parlament a Cabinetului USL propus de premierul desemnat Victor Ponta va avea loc, luni 7 mai.