UDMR cere schimbarea ministrului Educaţiei. „Nu mai avem încredere în el!”

UDMR cere schimbarea ministrului Educației. „Nu mai avem încredere în el!”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, astăzi, după ședința Consiliului Permanent al formațiunii, că solicită remanierea ministrului Educației, Valentin Popa.„În aceste condiții, când ministrul, de două ori, a făcut niște gesturi cu care nu numai că nu am fost de acord, dar nici nu am fost consultați, considerăm că în acest moment colaborarea cu ministrul Educației va fi imposibilă și de aceea noi cerem și așteptăm o remaniere în fruntea ministerului Educației. Acum am luat această decizie, am discutat cu colegii mei, eu am prezentat poziția noastră, dar nu am discutat cu nimeni, nici din PSD, nici din ALDE. Este o situație extrem de neplăcută. Eu am spus că din punctul nostru de vedere încrederea în ministrul Popa nu există”, a spus Kelemen Hunor, citat de Agerpres.El a explicat că problemele principale sunt legate de ordonanța privitoare la predarea limbii române în școlile cu predare în limba maternă, dar și legat de Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș.„Am cerut ca acel articol care a fost introdus de ministrul Educației în august, în ordonanța simplă, și care, conform ministrului, dă un răspuns la problemele învățării limbii române în școlile cu predare în limba maternă - maghiară, germană etc -, din punctul nostru de vedere a fost un pas greșit, o greșeală uriașă și a fost acțiunea singulară a ministrului. (...) De aceea, noi am spus că trebuie anulat acest articol, trebuie scos din acea ordonanță, și am cerut o ordonanță de urgență. (...) A doua chestiune este legată de UMF. Ieri a apărut HG în care există o anexă care enumeră universitățile din România și prin această anexă și prin această HG a fost recunoscută comasarea, absorbția, fuziunea celor două universități, UMF și Petru Maior de la Târgu Mureș. (...) HG apărută ieri nu știu când a fost adoptată, fiindcă ministrul nu ne-a consultat, nu ne-a întrebat. Eu cred că ar fi fost corect pe baza acestui parteneriat parlamentar între coaliția de guvernare PSD-ALDE și UDMR măcar să ne spună că acum urmează și va fi dureros. Ministrul nu ne-a consultat și iarăși ne-a pus într-o situație extrem de delicată, dificilă”, a mai menționat Kelemen Hunor.