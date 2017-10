Tusac vrea o întrevedere cu prefectul Claudiu Palaz privind situaţia de la Mangalia

Tusac vrea o întrevedere cu prefectul Claudiu Palaz privind situația de la Mangalia

Negocierile inițiate de către primarul Mangaliei, Mihai Claudiu Tusac, cu liderii partidelor și consilierii locali continuă și astăzi, când au fost programați reprezentanții Forței Democrate. Edilul mangaliot a precizat că, după finalizarea acestor discuții, vrea să aibă o întrevedere cu prefectul județului, Claudiu Palaz, privind situația de la Mangalia. „Săptămâna aceasta sau la începutul săptămânii viitoare, atunci când va putea și dumnealui, vreau să am o discuție cu prefectul Claudiu Palaz despre legalitatea unor hotărâri și a unor acte ce s-au tot plimbat între Primăria Mangalia și Prefectură”, a explicat el. „Punctul lui de vedere este cel mai avizat. El este un meseriaș, un bun profesionist și am încredere în cuvântul lui”, a adăugat Tusac. El a mai precizat că nu are nici un fel de problemă în a renunța la recursul făcut în procesul privind dizolvarea Consiliului Local Mangalia însă a condiționat acest pas. „Nici eu nu vreau să continuăm un război inutil. Nu am nici o problemă să renunț numai să vină la aceste întâlniri și să discutăm și cu presa de față. Dar dacă ei continuă cu minciunile în presă și nu se prezintă nici la aceste întâlniri…”, a pus problema el. De asemenea, Mihai Claudiu Tusac nu a exclus posibilitatea de a convoca o ședință de consiliu săptămâna viitoare sau peste două săptămâni.