„Tusac şi interlopii din Mangalia pregătesc fraudarea alegerilor“

„Tusac și interlopii din Mangalia pregătesc fraudarea alegerilor“

După evenimentele violente care au avut loc în ultimele zile la Mangalia, candidatul PDL la Primăria Mangalia, deputatul Zanfir Iorguș, a declarat, pentru Cuget Liber, că „disperarea lui Claudiu Tusac nu mai are limite”. Democrat-liberalul spune că la Mangalia se pregătește o fraudare masivă a alegerilor, pusă la cale de primarul în funcție împreună cu interlopii din sudul litoralului.„Instituțiile statului trebuie să se sesizeze și să fie atente pentru că Tusac împreună cu interlopii săi plănuiesc fraudarea alegerilor. Am făcut adrese către Poliția Mangalia, Poliția Constanța, DIICOT și SRI și le-am solicitat să ia măsuri împotriva celor care deja s-au pus pe cumpărat voturi. Tusac are o echipă de 12 persoane, toți interlopi care merg din ușă în ușă și oferă bani oamenilor pentru a vota cu el. Aceste persoane sunt conduse și fac parte din sfera de influență a unor indivizi precum Marius Ciobanu, Marian Guță, zis Pașa, și Florinel Roșcăneanu, zis Piciu. Fac apel către cetățeni să nu se lase antrenați în astfel de acte criminale pentru că acceptarea mitei electorale este pedepsită prin lege. Mai mult de atât, oamenii trebuie să fie conștienți că promisiunile lui Tusac sunt doar apă de ploaie, este disperat pentru că simte că va pierde alegerile”, a spus Iorguș.„Tusac dă startul la violențe în Mangalia“Cu privire la altercație de acum două zile dintre reprezentanții PDL și susținătorii lui Tusac, în urma căreia un polițist a fost mușcat de mână, iar doi pedeliști au ajuns la spital, Iorguș a menționat: „Tusac și gașca lui de interlopi sunt disperați. Au trecut de la stadiul de amenințări la agresiuni fizice. Altercația a început în momentul în care reprezentanții noștri au încercat să-i împiedice pe cei de la PSD să reamplaseze un banner denigrator la adresa contracandidaților lui Tusac. După cum știți, atât BEC Mangalia, cât și BEJ Constanța au decis că acel banner este amplasat ilegal și trebuie dat jos de primar. Nu nu-mai că nu a vrut să-l dea jos, el fiind coborât ulterior de alte persoane, dar a și recidivat, punându-și oamenii și interlopii pe care îi are aproape să agreseze staff-ul de campanie al PDL în momentul în care aceștia s-au opus remontării meshului. În plus, conflictul a avut loc sub privirile reprezentanților forțelor de ordine care nu au intervenit pentru a restabili ordinea, deși mai multe persoane au fost atacate și lovite cu pumnii și picioarele de către apropiați ai lui Claudiu Tusac. Polițiștii au folosit spray lacrimogen în mijlocul participanților la conflict, iar jandarmii au recurs la forță, nejustificat și doar împotriva celor agresați. Ziua de ieri (n.r. - miercuri) a reprezentat un exemplu concret că Tusac, care ar trebui să fie responsabil cu desfășurarea alegerilor în condiții normale și legale, nu este în stare de acest lucru. Mai mult de atât, el este cel care dă startul la violențe, punându-și interlopii să-i bată pe reprezentanții PDL și pe oamenii nevinovați din Mangalia”.PSD Mangalia, varianta pe inversReprezentanții PSD Mangalia au trimis un comunicat prin intermediul căruia se dezic total de incidentele petrecute miercuri la Mangalia, numindu-i pe reprezentanții PDL principali vinovați pentru cele întâmplate.„Susținătorii PDL sunt cei care au agresat și ultrat jandarmii și polițiștii prezenți pentru a asigura ordinea publică”, spun, printre altele, pesediștii din Mangalia.