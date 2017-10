Tusac se retrage din cursa electorală pentru Mangalia

Fostul primar al Mangaliei, Mihai Claudiu Tusac, a declarat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că se retrage din cursa electorală pentru conducerea administrației locale. Tusac a menționat că va susține candidatura independentului Cristian Radu și a specificat că va candida pentru un post de deputat la alegerile din toamnă. „Am înțeles mesajul alegătorilor din 10 iunie. Am ieșit al treilea. Am luat peste 26% din voturi, ceea ce consider că este puțin pentru cât am făcut pentru oraș. Mulțumesc celor care m-au votat pe 10 iunie, dar și celor care nu m-au votat. De la fiecare dintre ei am înțeles mesajul și de la fiecare dintre ei am învățat o lecție! Și am încredere că învățând această lecție sunt un politician mai bun și un om mai înțelept! Doresc să anunț că nu voi candida mai departe pentru funcția de primar al municipiului Mangalia. Radu Cristian, ca primar, alături de un viceprimar PSD, va continua proiectele, pentru binele Mangaliei. Mangalia are nevoie de un primar care să fie susținut de USL, pentru că oamenii nu mai trebuie să sufere niciodată din cauza politicii. Am luat decizia de a nu candida în urma unor discuții îndelungate cu conducerea centrală și locală a PSD. Radu Mazăre a fost unul dintre cei care m-au susținut în a lua această decizie. Vreau să vă asigur că nu a fost o decizie ușoară și ea a fost bine cântărită, alături de toți colegii și prietenii mei din PSD”, a declarat Tusac.