"Tusac forţează oprirea căldurii la Mangalia"

Iorgus isi da iarasi in petec

Sforarul IOrgus isi da iarasi in petec. Ca si cum usturoi n-a mancat, nici gura nu-i miroase, vrea sa traga in continuare cu buretele peste trecutul sau mizerabil. A spoliat orasul, insusindu-si cea mai mare parte din imobilele acestuia. Afacerea cu pseudosocietatea de aprovizionare cu combustibil a centralelor din Mangalia tot el e initiat-o. Sa nu-l stuchesti in ochi? De unde atata inversunare pe fostul primar, care are si el pacatelel lui! Iar prefectul Palaz este un buldog asmutit de actualul deputat PDL, Iorgus Zanfir, pentru a-si crea o imagine favorabila, in preajma unor alegeri ce bat la poarta. Mangalienii trebuie sa-si uneasca eforturile impotriva fostilor "grei", cautand un candidat integru, necompromis, chiar daca va fi independent. Totul va tine de mediatizarea acestuia, intrucat, prin sforariile lui, versatul Iorgus isi are un electorat stabil, format din cei care s-au infruptat din zestrea Mangaliei. Ca atare, neparticiparea la vot nu va fi o solutie pentru indepartarea unor asemenea capuse.