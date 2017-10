Tusac e bun de plată

Tribunalul Constanța a respins recursul formulat de Claudiu Tusac privind amenda de 1.000 de lei aplicată pe numele lui de prefectul județului Constanța, Claudiu Palaz. Reamintim că, în primă in-stanță, în ședința publică din 10 mai 2011, Judecătoria Mangalia a respins plângerea formulată de Tusac în contradictoriu cu Instituția Prefectului, dar fostul edil al Mangaliei a făcut recurs. Întreaga situație este prezentată în dosarul 5101/254/2010, ce are ca obiect procesul-verbal de contravenție încheiat de prefect pe numele lui Tusac. Palaz a aplicat amenda ca urmare a refuzului primarului Mangaliei de a furniza informațiile solicitate pentru organizarea Recensământului populației și al locuințelor 2011. „În urmă cu un an, în calitate de președinte al Comisiei județene de organizare și desfășurare a recensământului, am constatat faptul că Agenția Națională de Cadastru și Pu-blicitate Imobiliară se afla în imposibilitatea de a finaliza centralizarea și prelucrarea datelor statistice din cauză că, din situația la nivelul județului Constanța lipseau informații privind nomenclatura stradală și numerele administrative, precum și ortoftoplanul, pe care ar fi trebuit să le furnizeze primăria Mangalia. În ciuda adreselor repetate prin care l-am atenționat pe primarul de-atunci, Claudiu Tusac, asupra afectării grave a demersului național de colectare a datelor, acesta s-a sustras îndeplinirii sarcinilor care-i reveneau în calitate de președinte al comisiei municipale. Prin urmare, în conformitate cu prevederile legale, am constatat contravenția și i-am aplicat amenda de 1000 de lei, pe care a contestat-o în instanță. Iată, însă, că atât Judecătoria Mangalia, cât și Tribunalul Constanța au decis că am procedat corect, au respins plângerea lui Tusac și-l obligă să plătească în bugetul de stat amenda pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu”, a declarat prefectul.