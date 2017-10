Tusac de… Bruxelles

Claudiu Tusac, fost consilier județean și candidat al PSD la fotoliul de primar al Mangaliei, este, potrivit propriei declarații de avere, un om cu stare. Dacă niște conturi în euro pe la diverse bănci din lume mai găsești și în „CV-urile” altor politicieni, Tusac se laudă, însă, și cu un apartament în buricul… Belgiei. Mai exact, chiar în capitala Bruxelles. În fond, Tusac nu a ascuns acest lucru niciodată. Încă din 2004, pesedistul a anunțat că deține un apartament în Belgia, el revenind în ultima declarație de avere doar cu completarea: Bruxelles. Valoarea imobilului este evaluată în ultima declarație la 150.000 de euro. Locuința este o investiție excelentă pentru fostul ales județean, din moment ce social-democratul mai menționează în declarația de avere că are și venituri de pe urma ei, încasând 9420 de euro, din chirie … Așadar, Bruxelles-ul nu este deloc străin Constanței și alor ei conducători, mai ales dacă ne gândim câte discuții au generat la un moment dat plimbările în gașcă ale consilierilor în capitala belgiană. Dar declarația de avere a lui Tusac m-a dus cu gândul (involuntar!) și la o discuție pe care am avut-o în aprilie anul trecut, cu Constantin Brăgaru, directorul afacerilor europene din Consiliul Județean Constanța. Brăgaru spunea că, la Bruxelles, instituția are un reprezentant la forurile abilitate. Din vorbă în vorbă, el a mai menționat atunci și faptul că CJC are chiar și un apartament… închiriat în capitala belgiană.